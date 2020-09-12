Дэвид Мойес подтвердил интерес Вест Хэма к Матвиенко

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил информацию о том, что лондонский клуб интересуется защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко. Об этом сообщил авторитетный источник The Telegraph.

Однако приоритетом для лондонцев является Джеймс Тарковски из "Бернли". В настоящий момент "бордовые" запрашивают за своего оборонца 50 миллионов фунтов, которые не собираются выплачивать в "Вест Хэме".

В случае неудачи в переговорах по Тарковски "молотки" обратятся к кандидатуре Матвиенко.

Контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.