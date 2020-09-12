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Фред намерен остаться в МЮ
Бразилец не собирается покидать Олд Траффорд
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб в это трансферное окно.
"Я хочу остаться здесь — таково мое желание. Я не хочу уходить. Как я всегда говорил, я хочу быть важным игроком и выигрывать трофеи с этим клубом.
Приход Ван де Бека означает, что мы станем сильнее, и это хорошо для каждого в "Юнайтед". Когда выступаешь за большой клуб, конкуренция будет всегда — я привык к этому. Это не меняется с моего первого дня в "Юнайтед", — сообщил Фред FourFourTwo.
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