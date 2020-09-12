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Фред намерен остаться в МЮ

Англия
(2 голосов)

Бразилец не собирается покидать Олд Траффорд

Фред намерен остаться в МЮ
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб в это трансферное окно.

"Я хочу остаться здесь — таково мое желание. Я не хочу уходить. Как я всегда говорил, я хочу быть важным игроком и выигрывать трофеи с этим клубом.

Приход Ван де Бека означает, что мы станем сильнее, и это хорошо для каждого в "Юнайтед". Когда выступаешь за большой клуб, конкуренция будет всегда — я привык к этому. Это не меняется с моего первого дня в "Юнайтед", — сообщил Фред FourFourTwo.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед
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