Фред намерен остаться в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб в это трансферное окно.

"Я хочу остаться здесь — таково мое желание. Я не хочу уходить. Как я всегда говорил, я хочу быть важным игроком и выигрывать трофеи с этим клубом.

Приход Ван де Бека означает, что мы станем сильнее, и это хорошо для каждого в "Юнайтед". Когда выступаешь за большой клуб, конкуренция будет всегда — я привык к этому. Это не меняется с моего первого дня в "Юнайтед", — сообщил Фред FourFourTwo.