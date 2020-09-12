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Сульшер подтвердил, что Магуайр останется капитаном МЮ

Англия
(1 голосов)

Летом Харри угодил получил условную судимость

Сульшер подтвердил, что Магуайр останется капитаном МЮ
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.

После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.

Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.

"Конечно, у Харри было сложное лето. Он недолго отдыхал. Мы дали ему несколько лишних дней относительно остальных, но затем он вернулся и выглядел нормально.

Он держался очень хорошо, и я, конечно, поддержу его. Он останется нашим капитаном. Мы просто позволим Харри и его людям уладить эту ситуацию.

Для меня он всегда был абсолютно первоклассным человеком и парнем с позитивным настроем и правильными принципами. Поэтому я очень надеюсь, что Харри будет играть в свой лучший футбол", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
12.09.2020 в 13:45
Останемся )))))
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