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Сульшер подтвердил, что Магуайр останется капитаном МЮ
Летом Харри угодил получил условную судимость
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.
После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.
Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.
"Конечно, у Харри было сложное лето. Он недолго отдыхал. Мы дали ему несколько лишних дней относительно остальных, но затем он вернулся и выглядел нормально.
Он держался очень хорошо, и я, конечно, поддержу его. Он останется нашим капитаном. Мы просто позволим Харри и его людям уладить эту ситуацию.
Для меня он всегда был абсолютно первоклассным человеком и парнем с позитивным настроем и правильными принципами. Поэтому я очень надеюсь, что Харри будет играть в свой лучший футбол", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".