Сульшер подтвердил, что Магуайр останется капитаном МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.

После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.

Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.