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Де Брюйне: Мне все равно, что Месси не перешел в Сити

Англия
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Кевин высказался о потенциальном переезде аргентинца

Де Брюйне: Мне все равно, что Месси не перешел в Сити
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что равнодушен к сорвавшемуся переходу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам".

"Если честно, я особо не думал об этом. Если бы это могло произойти, то произошло бы. Если ты можешь заполучить Месси в свою команду, ты всегда должен это сделать. Я смотрю на это с игровой точки зрения и особенно с точки зрения клуба.

Это был бы очень важный трансфер в плане бизнеса, количества спонсоров и денег. Даже если ты заплатишь кучу денег за него, он себя окупит. Поэтому я понимаю стремление клуба его заполучить.

Но, если честно, мне все равно. Правда, все равно. Если бы он перешел, это помогло бы нам, потому что я считаю его лучшим игроком всех времен. Но, знаете, я никогда не думаю об игроках, которые могли перейти и вещах, которые могли случиться", — сообщил Де Брюйне Daily Mail.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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