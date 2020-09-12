Фулхэм - Арсенал 0:3. Все, как в первый раз

Гости уверенно начали игру на незабытом стадионе, том самом, котором в лучшие времена побеждали часто и без проблем. "Фулхэм", традиционно удобный соперник для "Арсенала", не создал особых проблем "канонирам", разве только неразбериха между Лено и Тирни, когда Камара не смог воспользоваться ситуацией. Также стоит отметить момент с ударом Одои, но голкипер гостей справился на своем уровне.

Команда Артеты выглядела более уверенно, контролировала игру, словно играла с позиции силы. Впрочем, так и было. У "Арсенала" хорошо смотрелись Виллиан, Джака, Ляказетт, Эль-Ненни. Гол назревал, вряд ли хозяева могли что-то противопоставить гостям, хотя первое взятие ворот в новом сезоне АПЛ получилось несколько сумбурным. Джака пробил из центральной зоны, не получился этот удар, но и защитник не смог вынести мяч. Тут же Виллиан хотел пробить, получилось неловко, однако и голкипер не удержал мяч в руках; чувство форварда не подвело Ляказетта, который с близкого расстояния вколотил снаряд в сетку.

"Фулхэм" все же выдержал первый тайм, не посыпался и даже старался контратаковать. Но во втором тайме "Арсенал" добавил. Угловой классно разыграли гости, банальный навес в штрафную и удар головой Габриэля – 2:0. Стоит отметить, что в большинстве игровых эпизодов команда Паркера уступала сопернику в классе. Как индивидуально, так и в командной игре.

Пришлось рисковать "коттеджерам", идти вперед всеми силами, оставляя оголенные тылы. Грех для команды Артеты не воспользоваться этим. Правым флангом прошла контратака "Арсенала", затем Виллиан перевел мяч в центр, а Обамеянг обработал его и смачно пробил. Без шансов – 3:0.

При солидном преимуществе (как по игре, так и по счету) "канониры" позволили себе расслабиться, выстроив два редута плотной обороны. "Фулхэм" хотел бы воспользоваться этим минимальным шансом, даже смог организовать несколько штурмов, а также банальных навал, но не более того. Все же "Арсенал" все контролировал и довел игру к логическому завершению, а именно к уверенной победе.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Фулхэм - Арсенал 0:3

Голы: Ляказетт 9, Габриэл 49, Обамеянг 57

Фулхэм: 12. Родак, 13. Рим, 3. Эктор, 4. Одои, 23. Брайан, 7. Кебано, 10. Кэрни, 21. Рид, 17. Кавалейру, 25. Онома, 47. Камара.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 25. Эль-Ненни, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 12. Виллиан, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.

Предупреждения: Эктор 26 - Обамеянг 39