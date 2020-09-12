АПЛ. Кристал Пэлас минимально обыгрывает Саутгемптон

В таких напряженных и тактических поединках часто решающей становится одна единственная мелочь, для гостей ошибка, а для хозяев маленький подвиг. "Орлы" выдали качественное начало встречи, пока "святые" приходили в себя и привыкали к полю, Заха забил гол.

Вряд ли в дебюте кто-то мог представить, что всего один гол решит судьбу противостояния, тем не менее, "Кристал Пэлас" отстоял приемлемый результат. "Саутгемптон" ничего не смог противопоставить, хотя старался, создал ряд хороших моментов, несколько настоящих штурмов, но все напрасно. Лондонцы действовали прагматично, по игре и по счету, и довели матч до победного конца. Не яркая, но качественная победа "орлов".

АПЛ. Первый тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Дж. Мосс (Нортумберленд)

Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0

Голы: Заха 13

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 38. Митчелл, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 20. Смоллбоун, 9. Ингз, 10. Адамс.