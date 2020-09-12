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Виллиан отметился дублем из ассистов в дебютном матче за Арсенал
Бразилец принял участие в победе над "Фулхэмом"
В матче первого тура АПЛ лондонский
Дублем из ассистов в составе "пушкарей" отметился новоиспечённый вингер Виллиан. Бразилец отдал голевые передачи на Габриэля Магальяэса и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Таким образом, 32-летний Виллиан записал на свой счет результативное действие в дебютном официальном матче в футболке канониров.
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