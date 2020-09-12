Виллиан отметился дублем из ассистов в дебютном матче за Арсенал

В матче первого тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде со счетом 3:0 обыграл другой клуб из Лондона - "Фулхэм".

Дублем из ассистов в составе "пушкарей" отметился новоиспечённый вингер Виллиан. Бразилец отдал голевые передачи на Габриэля Магальяэса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Таким образом, 32-летний Виллиан записал на свой счет результативное действие в дебютном официальном матче в футболке канониров.