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Виллиан отметился дублем из ассистов в дебютном матче за Арсенал

Англия
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Бразилец принял участие в победе над "Фулхэмом"

Виллиан отметился дублем из ассистов в дебютном матче за Арсенал
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В матче первого тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде со счетом 3:0 обыграл другой клуб из Лондона - "Фулхэм".

Дублем из ассистов в составе "пушкарей" отметился новоиспечённый вингер Виллиан. Бразилец отдал голевые передачи на Габриэля Магальяэса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Таким образом, 32-летний Виллиан записал на свой счет результативное действие в дебютном официальном матче в футболке канониров.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Фулхэм (Лондон) АПЛ Габриэл Магальяэс
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