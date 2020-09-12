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Ливерпуль - Лидс 4:3. Чемпионская перестрелка

Англия
(2 голосов)

Гости почти ни в чем не уступали хозяевам. Почти...

Ливерпуль - Лидс 4:3. Чемпионская перестрелка
UA-Футбол
Новина українською

Открытый и результативный получился матч, украшение первого тура, впрочем, когда встречаются чемпион первого и второго дивизиона можно было ожидать чего-то подобного. Тем более, "Лидс" соскучился по АПЛ и хотел доказать свои амбиции, а также компенсировать 16-летнее отсутствие в элите. Почти получилось, и несмотря на поражение, команда Бьелса может записать себе эту игру в актив. Дальше будет легче.

Дебют получился без разведки. Робин Кох сыграл в своей штрафной площади рукой, буквально первая комбинация мерсисайдцев прошла, немного растерялись гости и привезли себе пенальти. Салах с 11-ти метров не промахнулся. Первый гол "Ливерпуля" в новом чемпионате получился не очень убедительным, зато должен был добавить уверенности "красным". Но "белые" быстро отыгрались.

Блестящая атака прошла у "Лидс Юнайтед". Наверняка, подопечные Клоппа не ожидали. Калвин Филлипс выдал великолепный пас-диагональ на Харрисона, который на скорости ворвался в штрафную, как-то легко обыграл двух защитников и пробил в ближний угол. Красиво и справедливо - 1:1.

Ливерпуль - Лидс 4:3. Чемпионская перестрелка - изображение 1

Забитому голу гости радовались недолго. "Ливерпуль" добавил, активизировался, организовал несколько выпадов, а на 20-й минуте заработал угловой. После навеса в штрафную ван Дейк головой пробил настолько сильно, что мяч залетел в сетку вместе с голкипером. Ошибка Меслье, хотя вратарь сделал все, что мог.

Если мерсисайдцы забивали в основном после стандартов, то "Лидс" все голы забил с игры, пользуясь ошибками защитников. Между прочим, очень странными ошибками, которые могут в будущем стоить очень дорого для "Ливерпуля". Ван Дейк неудачно выбивал мяч, фактически подарил его Бамфорду, который быстро сориентировался и смог пробить в дальний угол, мимо Алисона.

Третий мяч "красные" забили после очередного стандарта. Робертсон навесил в район одиннадцатиметрового, мяч отскочил к Салаху. Мохамед не растерялся, успел обработать мяч и классно пробил. Пробил точно в девятку - 3:2. На этом первый тайм закончился, ожидалось, что после перерыва перестрелка продолжится.

Ливерпуль - Лидс 4:3. Чемпионская перестрелка - изображение 2

В третий раз "белые" сравняли счет после паса Кошты в штрафную, Клих остался один (не будем еще раз вспоминать про ошибки обороны чемпиона). Польский легоинер первым касанием принял мяч, а затем слету пробил. Алиссон оказался бессилен. "Лидс" действительно показал высокий класс, в атаке смело действовали гости и не смотрели на титулы и звания соперника.

Нельзя утверждать, что "Ливерпуль" разочаровал, но ожидалось большего от чемпиона. Нервничали и суетились мерсисайдцы, ближе к концу вообще стали сбиваться на простые, примитивные навалы. "Белым" не хватило сил на последние минуты, также как и хладнокровности.

Решающий мяч подопечные Клоппа забили незадолго до финального свистка. Фабиньо подобрал мяч в штрафной, Родриго зачем-то сбил его (точнее, неудачно поставил ногу). Арбитр сразу указал на точку и Салах реализовал второй пенальти, заодно оформив хет-трик. Неоднозначная победа чемпиона АПЛ над победителем Чемпионшипа. Что-то подсказывает, что этот сезон Премьер-лиги будет еще более интересным и непредсказуемым, чем предыдущие.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Ливерпуль - Лидс Юнайтед 4:3

Голы: Салах 4 (пен.), ван Дейк 20, Салах 33, Салах 88 (пен.) - Харрисон 12, Бамфорд 30, Клих 66

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон (Джонс 65) , 66. Александер-Арнольд (Матип 89), 11. Салах, 8. Кейта (Фабиньо 59).

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 21. Стрёйк, 15. Даллас, 19. Пабло Эрнандес (Робертс 62), 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих (Шеклтон 71), 9. Бамфорд (Родриго 62), 17. Кошта.

Предупреждения: Фирмино 76

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Лидс Юнайтед
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Комментарии (6)
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
12.09.2020 в 22:29
Фантастичний "Лідс"! З поверненням!
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
12.09.2020 в 22:14
Это было вау, обожаю Ливерпуль, восхищаюсь АПЛ. С возвращением Лидс, эти чертяки еще дадут прикурить!
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 22:01
Лидс, с возвращением!
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+4
0
Impressed (Украина)
12.09.2020 в 21:27
если рассуждать по поводу этого матча- то ливеру будет очень тяжело в этом сезоне
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.09.2020 в 22:11
по 1 матчу всегда трудно ценить. но проблемы в обороне имеются
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0
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
12.09.2020 в 21:24
Потрясающий матч! Жаль Лидс, они старались, хорошо играли.
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+5
0


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