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Артета о победе над Фулхэмом: Делали то, что мы отрабатывали на тренировках

Англия
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Наставник "пушкарей" подвел итоги победы в стартовом туре АПЛ

Артета о победе над Фулхэмом: Делали то, что мы отрабатывали на тренировках
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Фулхэмом" в матче первого тура АПЛ.

"Хотел, чтобы моя команда сыграла решительно, энергично, делала то, что мы отрабатывали на тренировках. Мы справились с этим.

Габриэл до сегодняшнего дня не играл шесть месяцев. Мохамед Эль-Ненни действовал отлично. Он с первого дня великолепен на тренировках. Я хорошо его знаю, ведь мы играли вместе. Сегодня он был феноменален. Да и все парни работали предельно усердно.

Я действительно уверен, что мы продлим контракт с Обамеянгом. Надеюсь, в ближайшие дни будут новости на этот счет", - рассказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон) АПЛ
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