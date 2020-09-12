Артета о победе над Фулхэмом: Делали то, что мы отрабатывали на тренировках

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу своей команды над "Фулхэмом" в матче первого тура АПЛ.

"Хотел, чтобы моя команда сыграла решительно, энергично, делала то, что мы отрабатывали на тренировках. Мы справились с этим.

Габриэл до сегодняшнего дня не играл шесть месяцев. Мохамед Эль-Ненни действовал отлично. Он с первого дня великолепен на тренировках. Я хорошо его знаю, ведь мы играли вместе. Сегодня он был феноменален. Да и все парни работали предельно усердно.

Я действительно уверен, что мы продлим контракт с Обамеянгом. Надеюсь, в ближайшие дни будут новости на этот счет", - рассказал испанский наставник.