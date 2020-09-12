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Артета о победе над Фулхэмом: Делали то, что мы отрабатывали на тренировках
Наставник "пушкарей" подвел итоги победы в стартовом туре АПЛ
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Хотел, чтобы моя команда сыграла решительно, энергично, делала то, что мы отрабатывали на тренировках. Мы справились с этим.
Габриэл до сегодняшнего дня не играл шесть месяцев. Мохамед Эль-Ненни действовал отлично. Он с первого дня великолепен на тренировках. Я хорошо его знаю, ведь мы играли вместе. Сегодня он был феноменален. Да и все парни работали предельно усердно.
Я действительно уверен, что мы продлим контракт с Обамеянгом. Надеюсь, в ближайшие дни будут новости на этот счет", - рассказал испанский наставник.