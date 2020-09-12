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Мохамед Салах: Лидс - крепкая команда, они круто реагировали на то, как развивалась игра

Англия
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Вингер мерсисайдцев подвел итоги победы над "Лидсом"

Мохамед Салах: Лидс - крепкая команда, они круто реагировали на то, как развивалась игра
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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Лидсом" в матче первого тура АПЛ.

"Лидс" – крепкая команда. Они провели отличную игру и здорово реагировали на то, как развивалась игра. Я очень доволен результатом, и нам нужно продолжать развиваться. Для меня же важно сохранять концентрацию. Мы провели хороший матч", - рассказал Салах.

В этом поединке египтянин записал на свой счет хет-трик.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Лидс
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Источник:
BBC
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