Мохамед Салах: Лидс - крепкая команда, они круто реагировали на то, как развивалась игра

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Лидсом" в матче первого тура АПЛ.

"Лидс" – крепкая команда. Они провели отличную игру и здорово реагировали на то, как развивалась игра. Я очень доволен результатом, и нам нужно продолжать развиваться. Для меня же важно сохранять концентрацию. Мы провели хороший матч", - рассказал Салах.