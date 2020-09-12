Юрген Клопп о матче с Лидсом: Я по-настоящему удовлетворен игрой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Лидсом" в матче первого тура АПЛ.

"Какая игра! Какой соперник! Какое выступление от обеих команд! Настоящее шоу, я остался доволен. Нечасто увидишь так много голов в одном матче. Нам есть куда расти при игре в обороне, но это и не удивляет в первой встрече чемпионата. Наши футболисты несколько дней назад выступали за сборные своих стран, так что все возможно.

Соперник вынудил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, но мне понравилось многое в противостоянии с такой страстной, хорошо организованной командой, как "Лидс".

Мы использовали свои умения для того, чтобы создать им проблемы, мы могли забить больше, мы с толком пользовались стандартными положениями – я доволен. Это вам не езда на велосипеде, что-то может разладиться за время предсезонной подготовки, и понадобится время, чтобы это вернуть.

Я по-настоящему удовлетворен игрой. "Лидс" ждет хороший сезон, если они смогут действовать столь же интенсивно и далее. Им это удавалось во второй лиге, где больше матчей, так что почему бы и нет?" - рассказал немецкий наставник.