Вест Хэм - Ньюкасл 0:2. Молотобойцы не удивляют

Старый "добрый" лондонский "Вест Хэм" начинает очередной сезон с поражения. Разве кто-то ожидал чего-то большего? Ничего похожего на команду, или единый коллектив подопечные Мойеса не напоминали. Как и в прошлом чемпионате "молотобойцы" играют каждый сам за себя, без подстраховки и без понимания. Невеселое это зрелище.

А вот "Ньюкасл" показал более интересную игру, собственно, ничего особенного "сороки" и не сделали. Гости выжидали, присматривались, сосредоточились на обороне, не забывая про контратаки. Хозяева подарили гостям несколько шансов для того, чтобы те забили. Команда Стива Брюса любезно воспользовалась предоставленными возможностями.

Первый тайм прошел в равной борьбе, небольшое территориальное преимущество лондонцев компенсировалось острыми выпадами "Ньюкасла". Шелви и Кэрролл не смогли забить из выгодных позиций, а также Форналс и Боуэн пробили мимо цели. 0:0 после первых 45-ти минут. А затем "сороки" подловили "молотобойцев".

В начале второго тайма прошел навес в штрафную, Хендрик головой скинул мяч на Уилсона и тот переправил мяч в сетку. "Вест Хэм" бросился вперед, постарался отыграться, а Мойес рискнул и выпустил на поле Ярмоленко и Алле, хотя усиление это получилось очень сомнительным.

Украинец запомнился двумя ударами по воротам - обе неточные, несколькими фланговыми проходами, а также частым возвращением на свою половину поля. Создать настоящее давление на ворота гостей так и не получилось. Более организованно и сыгранно действовали "сороки". Более того, "Ньюкасл" смог забить и второй мяч - у Хендрика получился хороший удар, защитники дали ему предостаточно пространства.

"Вест Хэм" проигрывает и не удивляет. Вряд ли что-то хорошее команда Ярмоленко сможет показать в ближайшее время.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Атвелл (Саутгемптон)

Вест Хэм - Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон 56, Хендрик 87

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 16. Нобл (Алле 67), 18. Форнальс (Ярмоленко 67), 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн (Андерсон 89).

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 14. Хэйден, 18. Фернандес, 19. Манкильо, 6. Лассель, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 7. Кэрролл (Лонгстафф 89), 13. Уилсон (Алмирон 85), 10. Сент-Максимен (Жоэлинтон 75).

Предупреждения: Фредерикс 54, Ярмоленко 70 - Хэйден 13, Манкильо 68