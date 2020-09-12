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Бьелса: На протяжении длительного времени нам удавалось играть с Ливерпулем на равных

Англия
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Наставник "Лидса" подвел итоги матча с "Ливерпулем"

Бьелса: На протяжении длительного времени нам удавалось играть с Ливерпулем на равных
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Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" в матче первого тура АПЛ.

"Нам было сложно нейтрализовать "Ливерпуль", он постарался этого добиться. Особенно во втором тайме у нас плохо получалось доставлять мяч из обороны в атаку.

Но мы также не позволили "Ливерпулю" играть так, как он обычно это делает, мы приложили для этого значительные усилия. На протяжении длительных отрезков матча нам удавалось играть с соперником на равных", - рассказал аргентинский наставник.

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В статье: Марсело Бьелса АПЛ Ливерпуль Лидс
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Источник:
BBC
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