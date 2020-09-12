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Бьелса: На протяжении длительного времени нам удавалось играть с Ливерпулем на равных
Наставник "Лидса" подвел итоги матча с "Ливерпулем"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал
"Нам было сложно нейтрализовать "Ливерпуль", он постарался этого добиться. Особенно во втором тайме у нас плохо получалось доставлять мяч из обороны в атаку.
Но мы также не позволили "Ливерпулю" играть так, как он обычно это делает, мы приложили для этого значительные усилия. На протяжении длительных отрезков матча нам удавалось играть с соперником на равных", - рассказал аргентинский наставник.
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Источник:BBC
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