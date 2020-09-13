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Ливерпуль — Лидс 4:3 Обзор матча

Англия
(1 голосов)

Перестрелка на "Энфилде" закончилась победой хозяев

Ливерпуль — Лидс 4:3 Обзор матча
UA-Футбол
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Представляем вашему вниманию видеобзор матча дебютного тура АПЛ, в котором действующий чемпион "Ливерпуль" принимал новичка лиги из "Лидса".

"Мерсисайдцам" удалось вырвать победу благодаря отличной игре на стандартах, помноженной на реализацию Мохамеда Салаха.

Ливерпуль - Лидс 4:3

Голы: Салах, 4 (с пенальти), 33, 88 (с пенальти), ван Дейк, 20 — Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Глих, 6

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В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед
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