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Ливерпуль — Лидс 4:3 Обзор матча
Перестрелка на "Энфилде" закончилась победой хозяев
Представляем вашему вниманию видеобзор матча дебютного тура АПЛ, в котором действующий чемпион "Ливерпуль" принимал новичка лиги из "Лидса".
"Мерсисайдцам" удалось вырвать победу благодаря отличной игре на стандартах, помноженной на реализацию Мохамеда Салаха.
Ливерпуль - Лидс 4:3
Голы: Салах, 4 (с пенальти), 33, 88 (с пенальти), ван Дейк, 20 — Харрисон, 12, Бэмфорд, 30, Глих, 6
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