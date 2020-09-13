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Лэмпард рассказал, как ему удалось опередить Ливерпуль и Сити в борьбе за Вернера

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Немец предпочёл переехать на "Стэмфорд Бридж"

Лэмпард рассказал, как ему удалось опередить Ливерпуль и Сити в борьбе за Вернера
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, каким образом ему удалось опередить "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в борьбе за немецкого нападающего Тимо Вернера.

Чтобы убедить Вернера перейти из "РБ Лейпциг" в "Челси", Лэмпард и технический советник "синих" Петр Чех лично ездили в Германию на переговоры с игроком.

"Когда соперничаешь с клубами вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", ты понимаешь, что должен преподнести себя игроку как можно лучше. Я сам был когда-то игроком, поэтому я пытаюсь презентовать клуб так хорошо, как только могу, когда разговариваю с игроками. Петр в своей роли делает то же самое.

В случае с Тимо мы очень хотели заполучить его. Ему нужно было почувствовать это. Мне понравилось все, что он сказал мне в ходе наших разговоров. Разговоры между тренером и игроком очень важны, потому что тебе нужны хорошие отношения. Я стараюсь изо всех сил на благо клуба.

Думаю, мы можем быть довольны уровнем приглашенных игроков. Теперь наступает стадия два, они должны адаптироваться здесь и начать играть в свой лучший футбол", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.

Вернер может дебютировать за "Челси" уже в понедельник. "Синие" отправятся на выезд к "Брайтону".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тимо Вернер
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