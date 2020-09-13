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Резервный кипер Арсенала переходит в Астон Виллу за 20 млн фунтов
Эмилиано Мартинес покидает "канониров"
Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес близок к переходу в "Астон Виллу" примерно за 20 млн фунтов. 4 миллиона из этой суммы прописаны в качестве бонусов.
28-летний аргентинец уже прошел медосмотр в бирмингемском клубе, сообщает BBC. В ближайшее время он подпишет с новой командой продолжительный контракт.
В минувшем сезоне Мартинес отыграл 23 игры за "канониров" во всех турнирах. На его счету 9 сухих матчей.
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