Резервный кипер Арсенала переходит в Астон Виллу за 20 млн фунтов

Голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес близок к переходу в "Астон Виллу" примерно за 20 млн фунтов. 4 миллиона из этой суммы прописаны в качестве бонусов.

28-летний аргентинец уже прошел медосмотр в бирмингемском клубе, сообщает BBC. В ближайшее время он подпишет с новой командой продолжительный контракт.

В минувшем сезоне Мартинес отыграл 23 игры за "канониров" во всех турнирах. На его счету 9 сухих матчей.