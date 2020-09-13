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Вест Хэм отклонил 50-миллионное предложение по Райсу от Челси

Англия
(1 голосов)

"Синие" всё никак не остановятся

Вест Хэм отклонил 50-миллионное предложение по Райсу от Челси
Новина українською

"Челси" продолжает активность на трансферном рынке, несмотря на рекордные траты в это трансферное окно.

Напомним, этим летом "синие" подписали Кая Хавертца, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Тиаго Силву и Малангу Сарра. Также ранее был приобретён Хаким Зиеш. Общая стоимость покупок составила 223 млн евро.

По информации Николо Скиры, следующей целью "Челси" является их бывший воспитанник Деклан Райс, выступающий за "Вест Хэм".

"Синие" сделали предложение по англичанину в размере 45 млн + 5 млн евро, однако получили отказ. Уже готовится следующее предложение с общей суммой в 60 млн. Однако "молотки" и вовсе хотят выручить за своего игрока 80 млн евро (74 млн фунтов).

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
13.09.2020 в 15:50
Не стоит он больше, 50 лямов это адекватные деньги. Ничего прям уж таки сверхъестественного этот игрок не показал,пока что.
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ВасяКулебяка (Козливка)
13.09.2020 в 15:40
Мало! Он больше стоит
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