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Каррагер: Ливерпуль сможет подписать новичков только после продаж нескольких игроков

Англия
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Бюджетирование "красных" нельзя назвать гибким

Каррагер: Ливерпуль сможет подписать новичков только после продаж нескольких игроков
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" хотят продать трех-четырех игроков и только после этого будут готовы покупать.

С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару, однако Каррагер убежден, что сперва Клоппу нужно продавать.

"В составе "Ливерпуля" есть три-четыре игрока, которых они пытаются продать. Похоже на то, что они должны продать, прежде чем смогут купить. В случае с Деяном Ловреном так и было — ему пришлось уйти, прежде чем они пригласили левого защитника.

Несомненно, Тиаго добавил бы полузащите "Ливерпуля" нечто другое", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль
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