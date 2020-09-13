Каррагер: Ливерпуль сможет подписать новичков только после продаж нескольких игроков

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" хотят продать трех-четырех игроков и только после этого будут готовы покупать.

С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару, однако Каррагер убежден, что сперва Клоппу нужно продавать.