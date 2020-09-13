Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррагер: Ливерпуль сможет подписать новичков только после продаж нескольких игроков
Бюджетирование "красных" нельзя назвать гибким
Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" хотят продать трех-четырех игроков и только после этого будут готовы покупать.
С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару, однако Каррагер убежден, что сперва Клоппу нужно продавать.
"В составе "Ливерпуля" есть три-четыре игрока, которых они пытаются продать. Похоже на то, что они должны продать, прежде чем смогут купить. В случае с Деяном Ловреном так и было — ему пришлось уйти, прежде чем они пригласили левого защитника.
Несомненно, Тиаго добавил бы полузащите "Ливерпуля" нечто другое", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.