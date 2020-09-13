АПЛ. Лестер дожимает Вест Бромвич

Хозяева очень неплохо выглядели в первом тайме, даже создали несколько моментов и могли выйти вперед. Впрочем, "Лестер" на классе сдерживал атаки "Вест Бромвича", а затем переходил к своим наступательным комбинациям. Сразу после перерыва "лисы" поймали соперника на ошибке.

Первый гол получился в чисто английском стиле, Пратт промчался по флангу, навесил на Кастаня, который головой пробил точно в цель. На 73-й минуте был очевидный фол на Варди, арбитр указал на точку и Джейми сам реализовал одиннадцатиметровый.

До разгрома дело довел опять же лидер атак "Лестера". Сбили в штрафной хозяев Джастина, Варди сразу наказал "дроздов" - 3:0. Солидно стартовали в новом чемпионате подопечные Роджерса, победа без вариантов, хотя есть вероятность, что соперник оказался не готовым к началу сезона.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Лестер 0:3

Голы: Кастань 57, Варди 73 (пен.), Варди 83 (пен.)

Вест Бромвич: 1. Джонстон С., 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 5. Бартли, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 8. Ливермор, 11. Диангана, 19. Сойерс, 7. Робинсон, 12. Перейра.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сьоюнджю, 25. Ндиди, 27. Кастань, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди, 26. Прат, 9. Варди, 17. Перес.