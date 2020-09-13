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Челси купит голкипера Ренна Менди за 20 млн
Еще 5 млн французский клуб может получить в виде бонусов
Ранее, СМИ сообщали, что лондонский
Сегодня журналист издания The Athletic Адам Левенталь сообщает, что клубы практически завершили сделку.
Сумма трансфера составит 20 млн евро, плюс 5 млн в качестве бонусов. Немецкий портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдуара в 7 млн евро.
В прошедшеи сезоне 28-летний Менди провел 24 матча за французский клуб, из них 9 "сухарей".
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Источник:The Athletic
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