  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси купит голкипера Ренна Менди за 20 млн
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси купит голкипера Ренна Менди за 20 млн

Англия
(1 голосов)

Еще 5 млн французский клуб может получить в виде бонусов

Челси купит голкипера Ренна Менди за 20 млн
Новина українською

Ранее, СМИ сообщали, что лондонский "Челси" проявляет предметный интерес к голкиперу "Ренна" Эдуара Менди.

Сегодня журналист издания The Athletic Адам Левенталь сообщает, что клубы практически завершили сделку.

Сумма трансфера составит 20 млн евро, плюс 5 млн в качестве бонусов. Немецкий портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдуара в 7 млн евро.

В прошедшеи сезоне 28-летний Менди провел 24 матча за французский клуб, из них 9 "сухарей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн (Франция) Челси (Лондон) Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...