Алиссон: Салах голоден и начал сезон голодным

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал игру форварда "красных" Мохамеда Салаха в матче против "Лидса" . В этом поединке египтянин оформил хет-трик .

"Он голоден и начал сезон голодным. Я рад. Он действительно важный игрок для нас. Такой старт вселяет в него уверенность и заставляет других футболистов работать еще усерднее.

Наша атакующая тройка играет очень качественно. Иногда забивает только один, но мы знаем, что каждый может прибавить как в защите, так и в атаке. Хороший старт для "Ливерпуля".

Я рад, что в команде есть Мохамед Салах, что он сделал хет-трик в первом официальном матче сезона. Доволен и тем, что взяли три очка", - рассказал Алиссон.