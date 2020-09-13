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Алиссон: Салах голоден и начал сезон голодным

Англия
(3 голосов)

Бразилец доволен игрой одноклубника в матче с "Лидсом"

Алиссон: Салах голоден и начал сезон голодным
Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал игру форварда "красных" Мохамеда Салаха в матче против "Лидса". В этом поединке египтянин оформил хет-трик.

"Он голоден и начал сезон голодным. Я рад. Он действительно важный игрок для нас. Такой старт вселяет в него уверенность и заставляет других футболистов работать еще усерднее.

Наша атакующая тройка играет очень качественно. Иногда забивает только один, но мы знаем, что каждый может прибавить как в защите, так и в атаке. Хороший старт для "Ливерпуля".

Я рад, что в команде есть Мохамед Салах, что он сделал хет-трик в первом официальном матче сезона. Доволен и тем, что взяли три очка", - рассказал Алиссон.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер Лидс
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Источник:
liverpoolfc.com
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