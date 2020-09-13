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Тоттенхэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола
"Ириски" победили "шпор" на выезде
В рамках первого тура АПЛ "Эвертон" минимально обыграл на выезде лондонский "Тоттенхэм". Единственный гол в матче забил форвард Калверт-Льюин на 55-й минуте встречи.
АПЛ. Первый тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Голы: Кальверт-Льюин 55
Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти (Ндомбеле 76), 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 8. Уинкс (Бергвейн 60), 20. Алли (Соссоко 46), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 6. Аллан, 9. Калверт-Льюин (Кен 89), 16. Дукуре, 21. Гомеш (Сигурдсон 68), 7. Ришарлисон, 19. Родригес (Дэвис 90+2).
Предупреждения: Хейбьерг 85