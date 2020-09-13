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Тоттенхэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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"Ириски" победили "шпор" на выезде

Тоттенхэм - Эвертон 0:1. Обзор матча и видео гола
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В рамках первого тура АПЛ "Эвертон" минимально обыграл на выезде лондонский "Тоттенхэм". Единственный гол в матче забил форвард Калверт-Льюин на 55-й минуте встречи.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Эвертон 0:1

Голы: Кальверт-Льюин 55

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти (Ндомбеле 76), 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 8. Уинкс (Бергвейн 60), 20. Алли (Соссоко 46), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 6. Аллан, 9. Калверт-Льюин (Кен 89), 16. Дукуре, 21. Гомеш (Сигурдсон 68), 7. Ришарлисон, 19. Родригес (Дэвис 90+2).

Предупреждения: Хейбьерг 85

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Доминик Калверт-Льюин
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