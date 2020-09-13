Жозе Моуриньо: Такой гол не должен был случиться, когда на матче шесть судей и ВАР

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Эвертона" в матче первого тура АПЛ.

"То, что после гола у соперника было больше шансов, стало следствием того, что мы пропустили гол и некоторые наши футболисты были не в лучших кондициях. То, что происходило до гола, было хорошим выступлением. Мы создали два невероятных момента, а Джордан Пикфорд дважды здорово выручил "Эвертон". Мы не забили. Игра оставалась открытой. Во втором тайме один гол определил все: и результат, и происходящее после гола.

Если таким хорошим командам, как "Эвертон", позволять разыгрывать мяч от своих ворот, они будут чувствовать себя очень комфортно, поскольку обладают техничными игроками. Если их не прессинговать, то это развязывает им руки. Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. У некоторых футболистов предсезонной подготовки вообще не было. У некоторых было неподходящее душевное состояние. Не хочу об этом говорить, потому что не уверен.

Такой гол не должен был случиться, когда на матче шесть судей и ВАР. Непозволительно разыгрывать штрафной удар, передвинув мяч на 5-6 метров вперед. Это существенно. Я разочарован моей командой. Мое послание ей останется в стенах раздевалки. Я рад, что Amazon больше не снимает фильм, теперь разговоры останутся между нами", - рассказал португалец.