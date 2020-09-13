Анчелотти: Если бы меня волновала физика, я бы купил Усэйна Болта, а не Хамеса

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Тоттенхэмом" в матче первого тура АПЛ.

"Футболистам, которые умеют играть, не нужно много времени на адаптацию. Хамес знает, что ему нужно делать, то же самое с Алланом и Дукуре. Я просто сказал им показать свой уровень, что они и сделали. У нас была хорошее сочетание в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча.