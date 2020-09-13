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Анчелотти: Если бы меня волновала физика, я бы купил Усэйна Болта, а не Хамеса
Наставник "ирисок" высказался после победы над "шпорами"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Тоттенхэмом" в матче первого тура АПЛ.
"Футболистам, которые умеют играть, не нужно много времени на адаптацию. Хамес знает, что ему нужно делать, то же самое с Алланом и Дукуре. Я просто сказал им показать свой уровень, что они и сделали. У нас была хорошее сочетание в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча.
Хамес не самый быстрый игрок в мире, но он очень качественный игрок. Мы должны использовать его так, чтобы он мог проявить себя. Он не вингер, но Хамес может играть из глубины и получать мяч. Он очень опасен. Меня не беспокоит физическое состояние. Если бы меня это волновало, я бы приобрел Усэйна Болта, а не Хамеса", - рассказал итальянец.