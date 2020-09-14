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Ван Дейк, Алиссон, Мане, Салах и другие: Лэмпард остроумно ответил Клоппу на критику о трансферах Челси

Англия
(2 голосов)

Фабиньо, Кейта…

Ван Дейк, Алиссон, Мане, Салах и другие: Лэмпард остроумно ответил Клоппу на критику о трансферах Челси
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Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на высказывания тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о трансферах. Ранее немец сказал, что "Ливерпуль" не может позволить себе приобретать кучу футболистов, как это делает "Челси". Цитирует Лэмпса BBC.

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"Меня это не раздражает, наоборот, это забавно. Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах – это невероятные футболисты за очень высокую цену. "Ливерпуль" покупал их в течение определенного периода. Мы сделали это после запрета и пытаемся исправить ситуацию, чтобы усилиться. Сейчас "красные" на высоком уровне".

"Мы знаем, что у них потрясающий тренер и классные игроки. Они поверили в Клоппа и его систему – это очень умный поступок. Это отличная история, но история, в которой они потратили деньги на игроков. Сейчас нам предстоит тяжелая работа".

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В статье: Юрген Клопп Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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WI-FI (Киев)
14.09.2020 в 12:53
Какой же он тупой, Клопп сказал про сейчас а не прошлое
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