Ван Дейк, Алиссон, Мане, Салах и другие: Лэмпард остроумно ответил Клоппу на критику о трансферах Челси

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард отреагировал на высказывания тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о трансферах. Ранее немец сказал, что "Ливерпуль" не может позволить себе приобретать кучу футболистов, как это делает "Челси". Цитирует Лэмпса BBC.

"Меня это не раздражает, наоборот, это забавно. Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах – это невероятные футболисты за очень высокую цену. "Ливерпуль" покупал их в течение определенного периода. Мы сделали это после запрета и пытаемся исправить ситуацию, чтобы усилиться. Сейчас "красные" на высоком уровне".

"Мы знаем, что у них потрясающий тренер и классные игроки. Они поверили в Клоппа и его систему – это очень умный поступок. Это отличная история, но история, в которой они потратили деньги на игроков. Сейчас нам предстоит тяжелая работа".