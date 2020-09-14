Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа

Еще в позапрошлом сезоне главный тренер "Лидса" говорил, что ему снятся сны, как его команда играет в АПЛ с "Ливерпулем". Сны оказались вещими. Команда знаменитого аргентинского специалиста со второй попытки пробилась в элитный дивизион чемпионата Англии и волей календаря уже в первом туре на "Энфилд Роуд" сошлась в очном противостоянии с его хозяевами.

Как отметил перед матчем Юрген Клопп – прежде он никогда не играл с командами Бьелсы: "Я безумно уважаю Бьелсу, но никогда не общался с ним. Я видел, как играют его команды – это нечто исключительное. Остальное я узнавал из газет. Я анализировал матчи его команд, даже в прошлом. Наш подход немного отличается: есть и сходства, и важные отличия. Мне он нравится, хотя я еще не узнал его как человека. Мне кажется, Марсело – главный трудоголик среди нас всех. Мы все работаем очень много, но никто не сравнится с Бьелсой".

Футбольная общественность с нетерпением ждала старта нового сезона в АПЛ и матч между командами Юргена Клоппа и Марсело Бьелсы, безусловно, был главным его украшением. Пожалуй, единственный минус – отсутствие болельщиков. Можно только представить, насколько бы эмоциональней и ярче мог получиться этот праздник большого футбола на "Энфилде", будь трибуны заполнены.

Тренер триумфаторов Чемпионшипа перед матчем с действующими чемпионами АПЛ испытывал существенные кадровые проблемы. В прошлом сезоне у Бьелсы была устоявшаяся обойма игроков для стартового состава. На "Энфилд" пришлось выходить с абсолютно новой парой центральных защитников. Бен Уайт вернулся из аренды в "Брайтон", а Лайам Купер не мог сыграть из-за травмы. Места опытных и сыгранных центрбеков заняли Паскаль Стрейк, который во взрослом футболе до этого провел лишь пару официальных матчей и новичок из Германии Робин Кох, который лишь неделю тренировался с командой.

В сравнении с коллегой, кадровые вопросы Юргена Клоппа были незначительными. По крайней мере, стартовый состав "Ливерпуля" был абсолютно оптимальным.

По большому счету, матч проходил в одном ключе. Как и анонсировал на предматчевой пресс-конференции Бьелса, с первой до последней минуты игрового времени гости пытались играть в свой фирменный футбол. Именно этот фактор и создал условия для столь результативного и зрелищного матча. Обе команды играли с позиции силы. Дерзкие новички Премьер-лиги не уступили чемпиону во владении мячом и точности передач: 48,8 – 51,2 и 76% - 76% соответственно.

Столь высокие показатели были обусловлены тем, что "Лидс" настырно выходил из под высокого прессинга "Ливерпуля" через короткий розыгрыш. Довольно часто организованный билд-ап гостей разбивал давление команды Клоппа. Конечно, были и провалы, которые приводили к опасным моментам у ворот французского голкипера Месье, но в целом он создавал трудности грозному сопернику и именно эффективные взаимодействия "Лидса" в билд-апе привели к двум первым голам в ворота "красных". На тепловой карте матча отчетливо видно, что подавляющее количество своих касаний мяча гости делали на своей половине поля. Они тщательно разыгрывали мяч и раскачивали оборону "Ливерпуля". Затем, как правило, следовала длинная передача в линию атаки или заброс за спины защитникам соперника. Практически все позиционные атаки команда Бьелсы развивала через фланги. Основным направлением атак "Лидса" был левый фланг. При этом, Клопп также делал ставку на эту вертикальную зону. Салах был объективно лучшим игроком матча. Дело даже не только в хет-трике. Египтянин в этот вечер был просто неудержим. Думаю, если бы не разница, которую внес в игру Мо, организации и плана на игру Бьелсы могли бы оказаться более серьезным аргументом классу "Ливерпуля". Действия гостей в позиционной игре на своей и во второй трети поля были впечатляющими, но думаю, что план на игру Бьелсы подразумевал и более эффективное продолжение. Слишком мало действий совершили "павлины" в финальной трети поля. Карта передач в атакующую треть поля демонстрирует существенную разницу в количестве атак команд. Игроки "Ливерпуля" совершили пасов в чужую треть поля более чем в два раза. При этом, по общему количеству передач в матче наблюдается примерное равенство - 432:459. Мало того, "Лидс" совершил даже больше пасов, но адресаты большей их части были далеки от ворот Аллисона. По ударам по воротам разница более чем существенная: 22:6 в пользу хозяев. Хотя, далеко не все опасные выходы "Лидса" завершались ударом, а перспективных быстрых атак у гостей хватало, особенно в первом тайме. Любопытно, что у мерсисайдцев один Салах нанес больше ударов по воротам, чем вся команда соперника. Конечно, "Ливерпуль" объективно сильнее. Один в один команда Юргена Клоппа имеет явное преимущество, но система игры и самоотдача гостей позволили им потягаться с европейским топом. Трудно не согласиться с Марсело Бьелсой, который после матча заявил, что доволен игрой своей команды, которая на достаточно продолжительных временных отрезках матча не в чем не уступала столь сильному сопернику. Несмотря на большое количество ударов, и несколько нереализованных голевых моментов, все-же не стоит забывать, что "Лидс" не пропустил ни одного мяча с игры. Все голы "Ливерпуль" забил со стандартов. Два – с пенальти, один с углового и один после розыгрыша штрафного удара. На мой взгляд, в противостоянии Клоппа и Бьелсы необходимо выделить два аспекта игры: билд-ап "Лидса" и розыгрыши стандартных положений "Ливерпуля". Это было показательное выступление именно в этих составляющих игры. Еще одной особенностью матча была - корректность. Всего одна желтая карточка и 15 фолов. При этом, команды на протяжении всего игрового времени поддерживали высокие стандарты прессинга и контрпрессинга. В первую очередь, эти показатели – заслуга команды Бьелсы. "Лидс" отыграл без единой карточки и за весь матч совершил только шесть фолов. Команды двух выдающихся тренеров подарили нам голепад и матч без симуляций и провокаций – кристально чистый футбол. На схеме выше – структура билд-апа "Лидса". В розыгрыше активное участие принимал вратарь, пара центрбеков, опорник и фулбеки. При необходимости по вертикали, в полупространства, на границу первой и второй третей поля опускались Эрнандес и Клих. "Ливерпуль" по традиции, высоко встречал соперника своей базовой формацией – 4-3-3. Фирмино контролировал ключевого игрока билд-апа "павлинов" - Филлипса. Опорник "Лидса" обладает потрясающими видением поля, средними и дальними передачами и при наличии определенной доли времени и пространства без труда способен создавать фазовое пространство. Салах и Мане в основном действовали между двумя линиями билд-апа, осуществляя давление на центрбека по вектору возможной передачи на крайнего защитника. "Лидс" пытался выманивать в свою треть поля, как можно больше оппонентов и своевременно их обрезать. Несмотря на то, что "Ливерпуль" создал гораздо больше голевых моментов, нельзя не отметить, что непосредственно в ситуациях с забитыми голами хозяева не обошлись без помощи фортуны. Два одиннадцатиметровых были стопроцентными, но совсем не обязательными. Обороняющиеся не совершали намеренных фолов, доли секунды приводили к неумышленным нарушением правил, в то время, как "Лидс" неоднократно не доводил до логического завершения подобные эпизоды: Фотогалерея

На крайнем скриншоте форвард гостей Брэфорд вышел один на один с Аллисоном, но в решающей фазе продемонстрировал нерешительность. Правда, спустя восемь минут нападающий "Лидса" реабилитировался и забил второй мяч свой команды.

Как я уже отмечал, оба первых гола команды Бьелсы родились после успешного розыгрыша от своих ворот. В нужный момент следовал ключей перевод в другую треть поля. В случае с первым голом свободой воспользовался Филлипс. После его заброса за спину Александра-Арнольда, левый полузащитник Харрисон смещаясь с фланга в центр не заметил двух защитников "Ливерпуля" и пробил Аллисона.

После этого эпизода хозяева поля более внимательно относились к Филлипсу, но он все равно находил возможности открываться между линиями и продолжал играть на обострение.

Как и в прошлом сезоне, в Чемпионшипе, команда Бьелсы при позиционной атаке флангом пыталась насыщать штрафную соперника игроками. На скрине – пример из первого тайма.

А это уже эпизод с третьим голом "Лидса". Перехват на чужой половине поля, передача в дальнее полупространсто, насыщение потенциальной зоны завершения в штрафной и передача. Клих своевременно атаковал пространство и создал ситуацию в центре штрафной 3 в 2.

В фазе игры без мяча "Лидс" также проявлял смелость и играл, также, как и против аутсайдеров Чемпионшипа. Команда Марсело Бьелсы держалась принципов проактивной обороны и высоко прессинговала "Ливерпуль", мешая хозяевам поля выстраивать свои позиционные атаки. Юрген Клопп был готов к этому и структура позиционной игры "красных" в этом матче претерпела изменений.

хозяева "Энфилда" начинали свои атаки с тройкой защитников. Александр-Арнольд оставался в линии с центрбеками, а Робинсон уходил максимально высоко к нападающим, держа широту на своем фланге. В эти моменты левый вингер Мане смещался в полуфланг, а Фирмино часто опускался ближе к "восьмеркам". Аллисона, тройки защитников и Хендерсона (а во втором тайме – Фабиньо) было достаточно для того, чтобы справляться с прессингом "Лидса".

В конце хотелось бы отдельно остановиться на стандартах "Ливерпуля". Основные герои – Ван Дейк, Александр-Арнольд и Робертсон. Голландец – мастер завершения, а фулбеки – ассистенты, оба обладают очень качественными передачами.

Это эпизод с первым голом. У "Лидса" смешанный вид обороны при стандартах. Каждый игрок "Ливерпуля" имел своего опекуна. За главной угрозой – Ван Дейком, присматривал новичок "павлинов" Кох. Так вышло, что он стал антигероем матча. Сначало немцу мяч попал в руку и арбитр назначил пенальти, затем он проиграл борьбу Ван Дейку и его "клиент" забил гол. В концовке встречи, при счете 3:3 Кох снова попаклся на ту же уловку хозяев поля, что и в эпизоде с голом Ван Дейка, но к счастью для центрального защитника "Лидса" перед тем, как голландец отправил мяч в ворота, на Кохе сфолил вышедший на замену Джонс.

Отдельно остановимся на засчитанном голе Ван Дейка. Это наигранная комбинация. Робертсон поднял две руки вверх и подал на линию вратарской, на ближнюю штангу. Эта зона и путь к ней голландца целенаправленно освобождалась игроками "Ливерпуля". Его опекун – Кох, также оказался заблокирован. Стандарт был разыгран идеально. Это момент для учебников. Вейналдум со своим опекуном (красный круг) оказались барьером между Ван Дейком и Кохом. Голландец намеренно занял позицию возле двух игроков и в момент подачи сделав ложный рывок в одну сторону, сместился в другую – Кох был отрезан, немец потерял время. Белой линией отмечен маневр Кейта, который увел с дороги Ван Дейка своего игрока. Зону удара освободил Салах.

Впоследствии Ван Дейку уделяли чрезмерное внимание на стандартах. Эта чрезмерность привела к очередному голу. На голландском защитнике команды Клоппа было сразу три игрока "Лидса", это привело к свободному пространству на других участках штрафной. В итоге свободный Салах обработал и снял паутину с девятки Месье.

Запомнился еще один розыгрыш штрафного. Он не привел к опасному моменту, но его организация в очередной раз демонстрирует то, что у Юргена Клоппа на стандартах нет спонтанности, все организованно и продуманно до мелочей. Не зря "Ливерпуль" - самая эффективная команда АПЛ в этом аспекте по итогам прошлого сезона. Оба мастера подач одновременно разбегались к мячу и до последнего момента обороняющиеся не знали, какой будет передача, от ворот, или к воротам.

Первый матч чемпионата показал, что "Ливерпулю" следует серьезно поработать над организацией игры в обороне, также, настораживает качество и длина скамейки запасных. На мой взгляд, чтобы удержать позиции в этом сезоне команда нуждается в усилении.

В свою очередь, "Лидс" показал, что готов к АПЛ. Думаю, не стоит в этом сезоне ждать от команды Бьелсы больших достижений, но то, что "павлины" станут одним из главных украшений лиги – несомненно.