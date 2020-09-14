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Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа

Англия
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Марсело заставит грандов попотеть

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа
Сергей Костенюк Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в позапрошлом сезоне главный тренер "Лидса" говорил, что ему снятся сны, как его команда играет в АПЛ с "Ливерпулем". Сны оказались вещими. Команда знаменитого аргентинского специалиста со второй попытки пробилась в элитный дивизион чемпионата Англии и волей календаря уже в первом туре на "Энфилд Роуд" сошлась в очном противостоянии с его хозяевами.

Как отметил перед матчем Юрген Клопп – прежде он никогда не играл с командами Бьелсы: "Я безумно уважаю Бьелсу, но никогда не общался с ним. Я видел, как играют его команды – это нечто исключительное. Остальное я узнавал из газет. Я анализировал матчи его команд, даже в прошлом. Наш подход немного отличается: есть и сходства, и важные отличия. Мне он нравится, хотя я еще не узнал его как человека. Мне кажется, Марсело – главный трудоголик среди нас всех. Мы все работаем очень много, но никто не сравнится с Бьелсой".

Футбольная общественность с нетерпением ждала старта нового сезона в АПЛ и матч между командами Юргена Клоппа и Марсело Бьелсы, безусловно, был главным его украшением. Пожалуй, единственный минус – отсутствие болельщиков. Можно только представить, насколько бы эмоциональней и ярче мог получиться этот праздник большого футбола на "Энфилде", будь трибуны заполнены.

Тренер триумфаторов Чемпионшипа перед матчем с действующими чемпионами АПЛ испытывал существенные кадровые проблемы. В прошлом сезоне у Бьелсы была устоявшаяся обойма игроков для стартового состава. На "Энфилд" пришлось выходить с абсолютно новой парой центральных защитников. Бен Уайт вернулся из аренды в "Брайтон", а Лайам Купер не мог сыграть из-за травмы. Места опытных и сыгранных центрбеков заняли Паскаль Стрейк, который во взрослом футболе до этого провел лишь пару официальных матчей и новичок из Германии Робин Кох, который лишь неделю тренировался с командой.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 1

В сравнении с коллегой, кадровые вопросы Юргена Клоппа были незначительными. По крайней мере, стартовый состав "Ливерпуля" был абсолютно оптимальным.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 2

По большому счету, матч проходил в одном ключе. Как и анонсировал на предматчевой пресс-конференции Бьелса, с первой до последней минуты игрового времени гости пытались играть в свой фирменный футбол. Именно этот фактор и создал условия для столь результативного и зрелищного матча. Обе команды играли с позиции силы. Дерзкие новички Премьер-лиги не уступили чемпиону во владении мячом и точности передач: 48,8 – 51,2 и 76% - 76% соответственно.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 3

Столь высокие показатели были обусловлены тем, что "Лидс" настырно выходил из под высокого прессинга "Ливерпуля" через короткий розыгрыш. Довольно часто организованный билд-ап гостей разбивал давление команды Клоппа. Конечно, были и провалы, которые приводили к опасным моментам у ворот французского голкипера Месье, но в целом он создавал трудности грозному сопернику и именно эффективные взаимодействия "Лидса" в билд-апе привели к двум первым голам в ворота "красных".

На тепловой карте матча отчетливо видно, что подавляющее количество своих касаний мяча гости делали на своей половине поля. Они тщательно разыгрывали мяч и раскачивали оборону "Ливерпуля".

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 4

Затем, как правило, следовала длинная передача в линию атаки или заброс за спины защитникам соперника. Практически все позиционные атаки команда Бьелсы развивала через фланги.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 5

Основным направлением атак "Лидса" был левый фланг. При этом, Клопп также делал ставку на эту вертикальную зону. Салах был объективно лучшим игроком матча. Дело даже не только в хет-трике. Египтянин в этот вечер был просто неудержим. Думаю, если бы не разница, которую внес в игру Мо, организации и плана на игру Бьелсы могли бы оказаться более серьезным аргументом классу "Ливерпуля".

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 6

Действия гостей в позиционной игре на своей и во второй трети поля были впечатляющими, но думаю, что план на игру Бьелсы подразумевал и более эффективное продолжение.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 7

Слишком мало действий совершили "павлины" в финальной трети поля.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 8

Карта передач в атакующую треть поля демонстрирует существенную разницу в количестве атак команд. Игроки "Ливерпуля" совершили пасов в чужую треть поля более чем в два раза.

При этом, по общему количеству передач в матче наблюдается примерное равенство - 432:459. Мало того, "Лидс" совершил даже больше пасов, но адресаты большей их части были далеки от ворот Аллисона.

По ударам по воротам разница более чем существенная: 22:6 в пользу хозяев. Хотя, далеко не все опасные выходы "Лидса" завершались ударом, а перспективных быстрых атак у гостей хватало, особенно в первом тайме.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 9

Любопытно, что у мерсисайдцев один Салах нанес больше ударов по воротам, чем вся команда соперника.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 10

Конечно, "Ливерпуль" объективно сильнее. Один в один команда Юргена Клоппа имеет явное преимущество, но система игры и самоотдача гостей позволили им потягаться с европейским топом. Трудно не согласиться с Марсело Бьелсой, который после матча заявил, что доволен игрой своей команды, которая на достаточно продолжительных временных отрезках матча не в чем не уступала столь сильному сопернику. Несмотря на большое количество ударов, и несколько нереализованных голевых моментов, все-же не стоит забывать, что "Лидс" не пропустил ни одного мяча с игры. Все голы "Ливерпуль" забил со стандартов. Два – с пенальти, один с углового и один после розыгрыша штрафного удара.

На мой взгляд, в противостоянии Клоппа и Бьелсы необходимо выделить два аспекта игры: билд-ап "Лидса" и розыгрыши стандартных положений "Ливерпуля". Это было показательное выступление именно в этих составляющих игры.

Еще одной особенностью матча была - корректность. Всего одна желтая карточка и 15 фолов. При этом, команды на протяжении всего игрового времени поддерживали высокие стандарты прессинга и контрпрессинга. В первую очередь, эти показатели – заслуга команды Бьелсы. "Лидс" отыграл без единой карточки и за весь матч совершил только шесть фолов.

Команды двух выдающихся тренеров подарили нам голепад и матч без симуляций и провокаций – кристально чистый футбол.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 11

На схеме выше – структура билд-апа "Лидса". В розыгрыше активное участие принимал вратарь, пара центрбеков, опорник и фулбеки. При необходимости по вертикали, в полупространства, на границу первой и второй третей поля опускались Эрнандес и Клих.

"Ливерпуль" по традиции, высоко встречал соперника своей базовой формацией – 4-3-3. Фирмино контролировал ключевого игрока билд-апа "павлинов" - Филлипса. Опорник "Лидса" обладает потрясающими видением поля, средними и дальними передачами и при наличии определенной доли времени и пространства без труда способен создавать фазовое пространство. Салах и Мане в основном действовали между двумя линиями билд-апа, осуществляя давление на центрбека по вектору возможной передачи на крайнего защитника. "Лидс" пытался выманивать в свою треть поля, как можно больше оппонентов и своевременно их обрезать.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" создал гораздо больше голевых моментов, нельзя не отметить, что непосредственно в ситуациях с забитыми голами хозяева не обошлись без помощи фортуны. Два одиннадцатиметровых были стопроцентными, но совсем не обязательными. Обороняющиеся не совершали намеренных фолов, доли секунды приводили к неумышленным нарушением правил, в то время, как "Лидс" неоднократно не доводил до логического завершения подобные эпизоды:

Фотогалерея

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - фото 1Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - фото 2Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - фото 3

На крайнем скриншоте форвард гостей Брэфорд вышел один на один с Аллисоном, но в решающей фазе продемонстрировал нерешительность. Правда, спустя восемь минут нападающий "Лидса" реабилитировался и забил второй мяч свой команды.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 12

Как я уже отмечал, оба первых гола команды Бьелсы родились после успешного розыгрыша от своих ворот. В нужный момент следовал ключей перевод в другую треть поля. В случае с первым голом свободой воспользовался Филлипс. После его заброса за спину Александра-Арнольда, левый полузащитник Харрисон смещаясь с фланга в центр не заметил двух защитников "Ливерпуля" и пробил Аллисона.

После этого эпизода хозяева поля более внимательно относились к Филлипсу, но он все равно находил возможности открываться между линиями и продолжал играть на обострение.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 13

Как и в прошлом сезоне, в Чемпионшипе, команда Бьелсы при позиционной атаке флангом пыталась насыщать штрафную соперника игроками. На скрине – пример из первого тайма.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 14

А это уже эпизод с третьим голом "Лидса". Перехват на чужой половине поля, передача в дальнее полупространсто, насыщение потенциальной зоны завершения в штрафной и передача. Клих своевременно атаковал пространство и создал ситуацию в центре штрафной 3 в 2.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 15

В фазе игры без мяча "Лидс" также проявлял смелость и играл, также, как и против аутсайдеров Чемпионшипа. Команда Марсело Бьелсы держалась принципов проактивной обороны и высоко прессинговала "Ливерпуль", мешая хозяевам поля выстраивать свои позиционные атаки. Юрген Клопп был готов к этому и структура позиционной игры "красных" в этом матче претерпела изменений.

хозяева "Энфилда" начинали свои атаки с тройкой защитников. Александр-Арнольд оставался в линии с центрбеками, а Робинсон уходил максимально высоко к нападающим, держа широту на своем фланге. В эти моменты левый вингер Мане смещался в полуфланг, а Фирмино часто опускался ближе к "восьмеркам". Аллисона, тройки защитников и Хендерсона (а во втором тайме – Фабиньо) было достаточно для того, чтобы справляться с прессингом "Лидса".

В конце хотелось бы отдельно остановиться на стандартах "Ливерпуля". Основные герои – Ван Дейк, Александр-Арнольд и Робертсон. Голландец – мастер завершения, а фулбеки – ассистенты, оба обладают очень качественными передачами.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 16

Это эпизод с первым голом. У "Лидса" смешанный вид обороны при стандартах. Каждый игрок "Ливерпуля" имел своего опекуна. За главной угрозой – Ван Дейком, присматривал новичок "павлинов" Кох. Так вышло, что он стал антигероем матча. Сначало немцу мяч попал в руку и арбитр назначил пенальти, затем он проиграл борьбу Ван Дейку и его "клиент" забил гол. В концовке встречи, при счете 3:3 Кох снова попаклся на ту же уловку хозяев поля, что и в эпизоде с голом Ван Дейка, но к счастью для центрального защитника "Лидса" перед тем, как голландец отправил мяч в ворота, на Кохе сфолил вышедший на замену Джонс.

Отдельно остановимся на засчитанном голе Ван Дейка. Это наигранная комбинация. Робертсон поднял две руки вверх и подал на линию вратарской, на ближнюю штангу. Эта зона и путь к ней голландца целенаправленно освобождалась игроками "Ливерпуля". Его опекун – Кох, также оказался заблокирован. Стандарт был разыгран идеально. Это момент для учебников. Вейналдум со своим опекуном (красный круг) оказались барьером между Ван Дейком и Кохом. Голландец намеренно занял позицию возле двух игроков и в момент подачи сделав ложный рывок в одну сторону, сместился в другую – Кох был отрезан, немец потерял время. Белой линией отмечен маневр Кейта, который увел с дороги Ван Дейка своего игрока. Зону удара освободил Салах.

Тактический анализ: Смелый билд-ап Бьелсы и шедевральные стандарты Клоппа - изображение 17

Впоследствии Ван Дейку уделяли чрезмерное внимание на стандартах. Эта чрезмерность привела к очередному голу. На голландском защитнике команды Клоппа было сразу три игрока "Лидса", это привело к свободному пространству на других участках штрафной. В итоге свободный Салах обработал и снял паутину с девятки Месье.

Запомнился еще один розыгрыш штрафного. Он не привел к опасному моменту, но его организация в очередной раз демонстрирует то, что у Юргена Клоппа на стандартах нет спонтанности, все организованно и продуманно до мелочей. Не зря "Ливерпуль" - самая эффективная команда АПЛ в этом аспекте по итогам прошлого сезона. Оба мастера подач одновременно разбегались к мячу и до последнего момента обороняющиеся не знали, какой будет передача, от ворот, или к воротам.

Первый матч чемпионата показал, что "Ливерпулю" следует серьезно поработать над организацией игры в обороне, также, настораживает качество и длина скамейки запасных. На мой взгляд, чтобы удержать позиции в этом сезоне команда нуждается в усилении.

В свою очередь, "Лидс" показал, что готов к АПЛ. Думаю, не стоит в этом сезоне ждать от команды Бьелсы больших достижений, но то, что "павлины" станут одним из главных украшений лиги – несомненно.

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В статье: Юрген Клопп Марсело Бьелса Ливерпуль тактика Лидс Юнайтед
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