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Экс-защитник Аталанты: Отношения с Гасперини сложились не самые лучшие. У него специфический характер

Англия
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Всему виной главный тренер

Экс-защитник Аталанты: Отношения с Гасперини сложились не самые лучшие. У него специфический характер
Новина українською

Тимоти Кастань отметился в первом же матче за "Лестер" и рассказал Гадзетте, что он не мог наладить отношения с Гасперини.

"Я мог продлить контракт, но решил уйти. Определился после матча с ПСЖ – дело не в деньгах, а в ситуации, которая сложилась.

Мистер наигрывал меня в основе всю неделю, но оставил в запасе. Это было очень неожиданно. К тому же мне хочется играть регулярно и на одной позиции. А в Аталанте я то выходил справа, то слева, то не играл. Я никого не критикую и не обвиняю – просто хочу стабильности.

Я пришел в Аталанту никем, без Аталанты я не бы не стал игроком сборной, не попал бы в Премьер-лигу. Я благодарен Гасперини. С точки зрения техники и тактики он – топ. Но человеческие отношения у нас сложились не самые лучшие. Каких-то конкретных проблем не было. У него специфический характер. Например, для меня важно знать причины, когда я остаюсь в запасе – мне этого не хватало", - приводит слова игрока Telegram-канал ДжанлукаЛападула.

Напомним, что Тимоти Кастань перешел в "Лестер" 25 августа 2020 года за 18 миллионов евро и уже в первом матче забил гол.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Лестер Сити Тимоти Кастань
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