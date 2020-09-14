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Лукас Торрейра принял решение остаться в Арсенале

Англия
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На игрока претендовало два клуба

Лукас Торрейра принял решение остаться в Арсенале
Новина українською

Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра не покинет клуб в летнее трансферное окно, об этом пишет Calciomercato.

24-летний уругваец решил отказаться от перехода в "Наполи", чтобы поработать с тренером клуба Микелем Артетой.

Напомним, что "Милан" также проявлял интерес к Торрейре.

В минувшем сезоне уругваец отметился одним голом в 29 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Наполи (Неаполь) Милан (Италия) Лукас Торрейра
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