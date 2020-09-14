Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукас Торрейра принял решение остаться в Арсенале
На игрока претендовало два клуба
Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра не покинет клуб в летнее трансферное окно, об этом пишет Calciomercato.
24-летний уругваец решил отказаться от перехода в "Наполи", чтобы поработать с тренером клуба Микелем Артетой.
Напомним, что "Милан" также проявлял интерес к Торрейре.
В минувшем сезоне уругваец отметился одним голом в 29 матчах АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...