Димитри Пайет отказался подписывать контракт с Лидсом

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайет мог вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее защищал цвета "Вест Хэм Юнайтед".

По информации Le10sport.com, в начале нынешнего сезона заполучить 33-летнего футболиста пытался вернувшийся в высший дивизион "Лидс Юнайтед" и лично главный тренер команды Марсело Бьельса, хорошо знакомый с возможностями Димитри по работе в стане провансальцев. Аргентинский специалист хотел усилить состав хавбеком, однако тот после раздумий ответил отказом и продлил контракт с "Марселем".

Бьельса возглавил "Лидс" в 2018 году. В первом сезоне команда была близка в возвращению в Премьер-лигу, однако потерпела поражение в полуфинале плей-офф Чемпионшипа. В минувшей кампании коллектив занял первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии и заработал повышение в классе.