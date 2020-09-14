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Ман Сити предложил 89 миллионов за защитника Атлетико

Англия
(1 голосов)

И сразу был получен отказ

Ман Сити предложил 89 миллионов за защитника Атлетико
UA-Футбол
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Хосеп Гвардиола все еще остается недоволен защитной линией "Ман Сити". Даже подписание Натана Аке не решило всех проблем "горожан". Англичане продолжают искать нового центрбэка.

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По данным AS, "Ман Сити" направил официальное предложение мадридскому "Атлетико", которое касается Хосе Марии Хименеса. За уругвайца было предложено 89 миллионов евро, а также четыре - в виде бонусов.

"Матрасники" не хотят отпускать одного из лидеров и дали отрицательный ответ. Хименес может покинуть команду только после выплаты клаусулы, которая равна 120 миллионам.

Стоит также отметить, что и Хименес не готов покидать мадридский клуб. Поэтому шансы на его переход в "Манчестер Сити" - минимальные.

Контракт защитника с "Атлетико" рассчитан до 2023-го года. В составе мадридского клуба играет уже семь лет.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Хосе Мария Хименес
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Источник:
AS
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
14.09.2020 в 18:58
Лысый Шарлатан отлично умеет тратить чужие деньги
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аалекс ( Крым)
14.09.2020 в 18:56
Ни фига себе. Таких денег за защитника ещё не давали. Даже Магуайра переплюнул, не говоря уже о Ван Дейке и де Лигте И ещё и отказали...
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