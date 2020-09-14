Ман Сити предложил 89 миллионов за защитника Атлетико

Хосеп Гвардиола все еще остается недоволен защитной линией "Ман Сити". Даже подписание Натана Аке не решило всех проблем "горожан". Англичане продолжают искать нового центрбэка.

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По данным AS, "Ман Сити" направил официальное предложение мадридскому "Атлетико", которое касается Хосе Марии Хименеса. За уругвайца было предложено 89 миллионов евро, а также четыре - в виде бонусов.

"Матрасники" не хотят отпускать одного из лидеров и дали отрицательный ответ. Хименес может покинуть команду только после выплаты клаусулы, которая равна 120 миллионам.

Стоит также отметить, что и Хименес не готов покидать мадридский клуб. Поэтому шансы на его переход в "Манчестер Сити" - минимальные.

Контракт защитника с "Атлетико" рассчитан до 2023-го года. В составе мадридского клуба играет уже семь лет.