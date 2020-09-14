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Ширер: То, что Бэйл столько времени проводит в запасе - позор

Англия
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Легендарный англичанин защищает валлийца

Ширер: То, что Бэйл столько времени проводит в запасе - позор
UA-Футбол
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Экс-форвард "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал проблемную ситуацию Гарета Бэйла, который стал очень редко играть за "Реал".

"Я считаю позором, что такой игрок как Бэйл столько времени проводит в запасе. Футболист его уровня не обязан тратить столько времени зря. Его игра за сборную показывает его мастерство.

Не думаю, что каждый клуб топ-6 АПЛ сможет позволить себе его трансфер, однако Гарет должен играть, а не сидеть в запасе", - цитирует Ширера Goal.

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Ранее сообщалось, что "Реал" готов платить половину зарплаты Бэйла в случае его ухода.

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В статье: Гарет Бэйл Алан Ширер Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:47
Бейл сделал свой выбор. Вместо спортивной карьеры он выбрал деньги. Позор не в том, что Бейл полирует лавку, позор в том, что Бейл выбрал самый мерзкий и вонючий клуб Европы - позорный среал, это соборище подонков, неадекватов и гомосексуалистов.
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