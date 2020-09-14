Ширер: То, что Бэйл столько времени проводит в запасе - позор

Экс-форвард "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал проблемную ситуацию Гарета Бэйла, который стал очень редко играть за "Реал".

"Я считаю позором, что такой игрок как Бэйл столько времени проводит в запасе. Футболист его уровня не обязан тратить столько времени зря. Его игра за сборную показывает его мастерство.

Не думаю, что каждый клуб топ-6 АПЛ сможет позволить себе его трансфер, однако Гарет должен играть, а не сидеть в запасе", - цитирует Ширера Goal.