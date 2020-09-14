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АПЛ. Шеффилд Юнайтед на своем поле уступает Вулверхэмптону
Провалили дебют хозяева и не смогли потом исправить свои ошибки
АПЛ. Первый тур
Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 0:2
Голы: Хименес 3, Саисс 6
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 9. Макберни, 10. Шарп.
Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 32. Дендокер, 5. Марсал, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.
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