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АПЛ. Шеффилд Юнайтед на своем поле уступает Вулверхэмптону

Англия
(1 голосов)

Провалили дебют хозяева и не смогли потом исправить свои ошибки

АПЛ. Шеффилд Юнайтед на своем поле уступает Вулверхэмптону
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АПЛ. Первый тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 0:2

Голы: Хименес 3, Саисс 6

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 9. Макберни, 10. Шарп.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 32. Дендокер, 5. Марсал, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.

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В статье: Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед
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