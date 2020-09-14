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Бэйли хочет в АПЛ. Тоттенхэм интересуется вингером Байера

Англия
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Леон здорово провел прошлый сезон

Бэйли хочет в АПЛ. Тоттенхэм интересуется вингером Байера
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В это трансферное окно "Байер" может потерять очередного ключевого футболиста. Ранее были проданы Кай Хавертц и Кевин Фолланд.

По данным Sky Sports, Леон Бэйли также хочет сменить команду. Его приоритетная задача - поиграть в английском чемпионате.

Сейчас на него один претендент - "Тоттенхэм". Однако переговоры еще не начинались. Немецкая сторона не отпустит его менее, чем за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне уроженец Ямайки забил семь голов в 32-х матчах.

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В статье: Байер (Леверкузен) Тоттенхэм (Лондон) Леон Бэйли
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