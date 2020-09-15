Брайтон - Челси 1:3. Не так уверенно, как могло быть

Наверное, первый тайм первого тура АПЛ команда Лэмпарда может занести себе в актив. Получался у столичной команды контроль мяча, несколько интересных атак и еще более интересных завершений этих атак. Например, когда ошиблись защитники, Вернер врывался в штрафную и Райан сбил его. Очевидный пенальти и Жоржиньо реализовал этот шанс.

При счете 0:1 "Брайтон" заметно добавил, к чести хозяев стоит признать, что команда Поттера выглядела очень неплохо, порой создавая гостям серьезные неприятности. Во владении мячом и по ударам "чайки" превзошли "аристократов", казалось, что "Челси" на классе хочет довести игру к победному концу. "Брайтон" ставил этот класс под большой знак вопроса.

На 54-й минуте Троссар воспользовался передачей Лэмпти и решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Красивый получился гол - 1:1. Интрига ожила с новой силой. По всему было видно, что хозяева готовы бороться.

"Челси" повезло, а может быть расслабился "Брайтон", готовясь к новым атакам и празднуя гол. Джеймс взял игру на себя, оказался в центральной зоне и пробил. Еще более красивый получился мяч, "чайки" не смогли справиться после этого удара. Ведь столько сил пришлось приложить для того, чтобы отыграться после первого мяча.

Точный удар Зума на 66-й минуте и вовсе похоронил все надежды хозяев. Курьезный гол залетел в ворота Райана, рикошет дезориентировал голкипера после розыгрыша корнера. "Брайтон" заметно старался, готов был дать бой фавориту, но чего-то не хватило "Альбиону". Гости реализовывали свои моменты (пусть даже и не очевидные), а хозяевам не хватило уверенности и хладнокровия (может еще фортуны) в последней стадии наступательных комбинаций.

АПЛ. Первый тур

Стадион: Зе Амекс (Брайтон энд Хоув)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Брайтон - Челси 1:3

Голы: Троссар 54 - Жоржиньо 23 (пен.), Джеймс 56, Зума 66

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 3. Уайт (Гросс 79), 8. Биссума, 20. Марч, 14. Лаллана (Конноли 45), 46. Альсате (Джаханбахш 79), 9. Мопе, 11. Троссар.

Челси: 1. Аррисабалага, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 15. Зума, 24. Джеймс, 5. Жоржиньо (Аспиликуэта 85), 7. Канте, 12. Лофтус-Чик (Баркли 61), 19. Маунт, 29. Хаверц (Хадсон-Одои 80), 11. Вернер.

Предупреждения: Лампти 81