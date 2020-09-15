Лэмпард – о победе над Брайтоном: В прошлом сезоне Челси вполне мог потерять очки в таком поединке

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал итоги матча 1-го тура АПЛ против "Брайтона" (3:1). Цитирует английского специалиста BBC.

"Я думаю, мы сыграли хорошо. Мне понравился наш подход к работе. Если проанализировать тот факт, что команда вместе только 4 дня, то не стоит ожидать, что у нас сразу же все сложится. Мы проявили настрой, в прошлом сезоне мы вполне могли бы потерять очки в таком поединке".

"Я не хочу, чтобы мы привязывались к одной тактической схеме. У нас есть 3-4 исполнителя, которые могут сыграть десятку, но мы хотим быть гибкими. Я хочу, чтобы мы двигались быстро. Мы не очень хорошо работали в этом компоненте сегодня, но будем прогрессировать".

"Конечно же, гол Джеймса заставил меня вспрыгнуть с места – он был нам нужен, мы были в не самом хорошем настроении в те минуты. Рис способен на подобное, он игрок высокого уровня".