Челси стал третьим клубом Английской Премьер-лиги, который покорил отметку в 2000 очков

"Челси" обыграл на выезде "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:3) в рамках 1-го тура чемпионата Англии и отметился статистическим достижением.

Благодаря победе над "чайками", "пенсионеры" покорили отметку в 2000 очков в Английской Премьер-лиге. Ранее такого результата достигли лишь 2 клуба – "Манчестер Юнайтед" (2234 балла) и лондонский "Арсенал" (2014 зачетных пунктов). Ближайшие преследователи "синих" в данном рейтинге – "Ливерпуль" (1951) и "Тоттенхэм" (1654).

???? @ChelseaFC become the 3rd team to win 2000 points in @premierleague

2234 Man Utd

2014 Arsenal

2000 Chelsea

1951 Liverpool

1654 Tottenham pic.twitter.com/vZ3HKTykrB