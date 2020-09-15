  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси стал третьим клубом Английской Премьер-лиги, который покорил отметку в 2000 очков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси стал третьим клубом Английской Премьер-лиги, который покорил отметку в 2000 очков

Англия
(2 голосов)

"Синие" теперь в одной когорте с "канонирами"

Челси стал третьим клубом Английской Премьер-лиги, который покорил отметку в 2000 очков
Новина українською

"Челси" обыграл на выезде "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:3) в рамках 1-го тура чемпионата Англии и отметился статистическим достижением.

Читайте такжеЛэмпард – о победе над Брайтоном: В прошлом сезоне Челси вполне мог потерять очки в таком поединке

Благодаря победе над "чайками", "пенсионеры" покорили отметку в 2000 очков в Английской Премьер-лиге. Ранее такого результата достигли лишь 2 клуба – "Манчестер Юнайтед" (2234 балла) и лондонский "Арсенал" (2014 зачетных пунктов). Ближайшие преследователи "синих" в данном рейтинге – "Ливерпуль" (1951) и "Тоттенхэм" (1654).

Во 2-м туре лондонцы сыграют с действующим чемпионом Англии – "Ливерпулем". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, 20 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...