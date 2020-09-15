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Отсутствие сыгранности на фоне дебюта двух немцев. Брайтон – Челси 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Вернер и Хавертц сыграли свой первый поединок

Отсутствие сыгранности на фоне дебюта двух немцев. Брайтон – Челси 1:3. Обзор матча и видео голов
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Команда Лэмпарда вышла на этот матч без чистых вингеров и располагалась по схеме 4-2-2-2 – в таком модуле Тимо Вернер играл форварда вместе с Рубеном Лофтус-Чиком, который пока не может найти себя после травмы, а другой немец, Кай Хавертц, расположился под нападающими вместе с Мейсоном Маунтом.

"Челси" не хватало как необходимой ширины, так и банальной сыгранности – авторский "Брайтон" Грэма Поттера доставил проблемы лондонцам, но снизил темп за полчаса до финального свистка из-за недостатка физических кондиций и дал гостям возможность оформить успех. Ведь гол Троссарда, казалось бы, подарил болельщикам интригу, но Джеймс быстро нивелировал старания "чаек" красивым дальним ударом, а Зума забил благодаря рикошету.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Англии "Брайтон" – "Челси".

Брайтон энд Хоув. "Зе Амекс".

"Брайтон" – "Челси" 1:3

Голы: Троссард (54) – Жоржиньо (23, пенальти), Джеймс (56), Зума (66)

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В статье: Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Рис Джеймс
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