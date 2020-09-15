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Никакого Манчестер Юнайтед: лидер Астон Виллы подписал долгосрочный контракт с клубом
На 5 лет
Пресс-служба футбольного клуба "Астон Вилла" рада сообщить, что капитан команды Джек Грилиш подписал новый контракт со "львами". Согласно новому соглашению 25-летнего игрока, он останется на "Вилла Парк" до 2025 года.
Грилиш не покинул клуб даже несмотря на вылет из АПЛ в 2016 году и сыграл решающую роль в возвращении команды в Высший дивизион, а также в сохранении прописки коллектива по итогам прошлой кампании. Сам Джек отметил:
"Я рад взять на себя это обязательство перед "Виллой". Это мой клуб, мой дом, мне здесь очень комфортно. Владельцы очень ясно дали мне понять, насколько они амбициозны. Впереди захватывающие времена, я очень рад быть частью проекта".