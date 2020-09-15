Никакого Манчестер Юнайтед: лидер Астон Виллы подписал долгосрочный контракт с клубом

Пресс-служба футбольного клуба "Астон Вилла" рада сообщить, что капитан команды Джек Грилиш подписал новый контракт со "львами". Согласно новому соглашению 25-летнего игрока, он останется на "Вилла Парк" до 2025 года.

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Грилиш не покинул клуб даже несмотря на вылет из АПЛ в 2016 году и сыграл решающую роль в возвращении команды в Высший дивизион, а также в сохранении прописки коллектива по итогам прошлой кампании. Сам Джек отметил: