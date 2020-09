Без слабых мест. Манчестер Юнайтед в шаге от подписании защитника Реала

Серхио Регилон провел отличный сезон в "Севильи", выиграв с командой Лигу Европы. Однако "Реал", который владеет правами на футболиста, остался не впечатлен. Они ищут для защитника новый клуб.

Вероятнее всего им станет "Манчестер Юнайтед". По данным журналиста Фабрицио Романо, англичане уже согласовали трансфер, сумма которого составит около 30-ти миллионов.

Сам испанец также готов отправиться в Манчестер. На данный момент, между клубами идет выяснение последних деталей. "Реал" намерен прописать право обратного выкупа.

