  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Без слабых мест. Манчестер Юнайтед в шаге от подписании защитника Реала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без слабых мест. Манчестер Юнайтед в шаге от подписании защитника Реала

Англия
(1 голосов)

Укрепит левый фланг

Без слабых мест. Манчестер Юнайтед в шаге от подписании защитника Реала
UA-Футбол
Новина українською

Серхио Регилон провел отличный сезон в "Севильи", выиграв с командой Лигу Европы. Однако "Реал", который владеет правами на футболиста, остался не впечатлен. Они ищут для защитника новый клуб.

Вероятнее всего им станет "Манчестер Юнайтед". По данным журналиста Фабрицио Романо, англичане уже согласовали трансфер, сумма которого составит около 30-ти миллионов.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед заинтересован в приобретении защитника Реала

Сам испанец также готов отправиться в Манчестер. На данный момент, между клубами идет выяснение последних деталей. "Реал" намерен прописать право обратного выкупа.

В прошлом сезоне Регилон успел сыграть 38 матчей. Он заменит в "МЮ" Люка Шоу, который очень много времени проводит в лазарете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
15.09.2020 в 20:49
В Реале большая распродажа. Наверно кого то купят. Супрягу, Матвиенко?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...