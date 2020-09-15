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Официально: Обамеянг подписал новый контракт с Арсеналом

Англия
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Продолжит тащить лондонцев

Официально: Обамеянг подписал новый контракт с Арсеналом
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Пьер-Эмерик Обамеянг подписал новый контракт с "Арсеналом". Об этом сообщил сам футболист.

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"Здесь я себя чувствую как дома. Я подписал новый контракт, так как хочу остаться здесь. Хочу стать легендой "Арсенала", - заявил форвард.

Обмаеянг перешел в "Арсенал" зимой 2018-го. С того времени он отыграл 86 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 12 голевых передач. Помог команде завоевать кубок и суперкубок Англии.

Отметим, что "канониры" уже добыли первую победу в новом сезоне АПЛ, разгромив "Фулхэм".

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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