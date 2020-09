Официально: Обамеянг подписал новый контракт с Арсеналом

Пьер-Эмерик Обамеянг подписал новый контракт с "Арсеналом". Об этом сообщил сам футболист.

"Здесь я себя чувствую как дома. Я подписал новый контракт, так как хочу остаться здесь. Хочу стать легендой "Арсенала", - заявил форвард.

This is where you belong, Auba ❤️ ???? @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

Обмаеянг перешел в "Арсенал" зимой 2018-го. С того времени он отыграл 86 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 12 голевых передач. Помог команде завоевать кубок и суперкубок Англии.

BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang has signed a new contract at Arsenal, the striker has confirmed.