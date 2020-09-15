Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Обамеянг подписал новый контракт с Арсеналом
Продолжит тащить лондонцев
Пьер-Эмерик Обамеянг подписал новый контракт с "Арсеналом". Об этом сообщил сам футболист.
"Здесь я себя чувствую как дома. Я подписал новый контракт, так как хочу остаться здесь. Хочу стать легендой "Арсенала", - заявил форвард.
This is where you belong, Auba ❤️— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020
???? @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf
Обмаеянг перешел в "Арсенал" зимой 2018-го. С того времени он отыграл 86 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 12 голевых передач. Помог команде завоевать кубок и суперкубок Англии.
BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang has signed a new contract at Arsenal, the striker has confirmed.— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 15, 2020
Отметим, что "канониры" уже добыли первую победу в новом сезоне АПЛ, разгромив "Фулхэм".