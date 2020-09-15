  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 70-миллионный Хавертц прокомментировал свой дебют в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

70-миллионный Хавертц прокомментировал свой дебют в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Оставил неоднозначное впечатление

70-миллионный Хавертц прокомментировал свой дебют в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Вчера Кай Хавертц, за которого заплатили летом 70 миллионов, прокомментировал свой вчерашний дебют за "Челси".

"Со мной все отлично. Не ожидал, что этот матч получится для нас настолько непростым. Мне было тяжело играть, возможно сказывается тот факт, что я не так давно вышел из отпуска.

АПЛ сложнее Бундеслиги, я убедился в этом на собственном опыте. Надеюсь, что продолжу набирать форму и буду чаще выходить в старте", - заявил немецкий полузащитник.

Читайте такжеВремя дебютов. Вернер и Хавертц выходят в старте Челси

Напомним, что "синие" победили "Брайтон" со счетом 3:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...