70-миллионный Хавертц прокомментировал свой дебют в АПЛ

Вчера Кай Хавертц, за которого заплатили летом 70 миллионов, прокомментировал свой вчерашний дебют за "Челси".

"Со мной все отлично. Не ожидал, что этот матч получится для нас настолько непростым. Мне было тяжело играть, возможно сказывается тот факт, что я не так давно вышел из отпуска.

АПЛ сложнее Бундеслиги, я убедился в этом на собственном опыте. Надеюсь, что продолжу набирать форму и буду чаще выходить в старте", - заявил немецкий полузащитник.

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Напомним, что "синие" победили "Брайтон" со счетом 3:1.