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Кубок лиги Англии. Вест Хэм громит Чарльтон при участии Ярмоленко

Англия
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Украинец отметился голевой передачей, а также поучаствовал в нескольких острых комбинациях

Кубок лиги Англии. Вест Хэм громит Чарльтон при участии Ярмоленко
UA-Футбол
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Довольно легкая победа "молотобойцев", команда третьего футбольного дивизиона Англии давно забыла свои выступления в АПЛ и на сегодняшний день не способна дать бой представителю элиты. "Вест Хэм" с первых минут принялся атаковать и заставил гостей садиться все ниже к своим воротам. Первый гол стал логичным завершением дебютного наступления лондонцев. Ярмоленко записал свое имя в протокол после длинного паса через половину поля, защитники предоставили ему пространство и Андрей отдал удобный пас Алле, который в касание переправил мяч в сетку.

"Чарльтон" провалил игру на 26-й минуте, "Атлетик" просто оказался недостаточно хорош для этого матча. "Вест Хэм" добавил, Снодграсс закрутил мяч на Алле в штрафной, и герой встречи пробил в верхний угол. Отличная комбинация - 2:0.

Затем блестящий шанс не реализовали Лансини и Ярмоленко. Сначала Лансини обыграл один в один защитника, хитрым движением пробрался к линии и отдал пас на украинца, казалось, его сбили. Но пенальти арбитр не назначил. Впрочем, хозяева и не думали расстраиваться, все шло по их сценарию.

Кубок лиги Англии. Вест Хэм громит Чарльтон при участии Ярмоленко - изображение 1

Смело брал игру на себя Ярмоленко, украинец весело выполнял разные трюки против "игроков не такого высокого уровня" (цитата с Тelegraph.co.uk). Андрей предоставил "Вест Хэму" еще несколько шансов забить - не получилось, словно "молотобойцы" игрались с соперником. Но пасы были очень неплохие.

И все же Андерсон довел дело до разгрома. Лансини обыграл Баркера, сделал все для гола, партнеру оставалось только спокойно завершить комбинацию. По всем статьям лондонцы превзошли "Чарльтон" и заслуженно вышли в следующую стадию турнира.

Кубок английской лиги. 1/32 финала

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Чарльтон 3:0

Голы: Алле 22, Алле 26, Андерсон 80

Вест Хэм Юнайтед: Рэндольф, Джонсон, Балбуэна, Диоп, Масуаку, Снодграсс, Каллен, Лансини, Ярмоленко, Алле, Фелипе Андерсон.

Чарльтон: Эймос, Баркер, Бонна, Даути, Лапсли, Льюитт, Озтумер, Ошилая, Пэррингтон, Прэтли, Уильямс.

Предупреждения: Масуаку 38

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В статье: Кубок английской лиги Чарльтон (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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