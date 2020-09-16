  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги Англии. Второй раунд. Результаты всех матчей вторника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги Англии. Второй раунд. Результаты всех матчей вторника

Англия
(1 голосов)

Еще девять пар сыграют в среду и четверг

Кубок лиги Англии. Второй раунд. Результаты всех матчей вторника
UA-Футбол
Новина українською

Кубок английской лиги. Второй раунд

***

15-го сентября сыграно 16 матчей Carabao Cup, или традиционное название турнира - Кубок английской лиги. Из одного матча состояли эти дуэли, результаты предлагаем Вашему вниманию. Про матч "Вест Хэм" - "Чарльтон" и игру Андрея Ярмоленко читайте в отдельном материале.

"Мидлсбро" - "Бернсли" 0:2

"Галлингем" - "Ковентри" 1:1 (5:4)

"Миллуол" - "Челтнем Таун" 3:1

"Рединг" - "Лутон Таун" 0:1

"Дерби Каунти" - "Престон" 1:2

"Оксфорд" - "Уотфорд" 1:1 (0:3)

"Флитвуд Таун" - "Порт Вейл" 2:1

"Брэдфорд Сити" - "Линкольн Сити" 0:5

"Ньюпорт" - "Кэмбридж" 1:0

"Ньюкасл" - "Блэкберн" 1:0

"Лейтон Ориент" - "Плимут" 5:3

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 0:0 (11:10)

"Моркам" - "Олдхэм Атлетик" 1:0

"Рочдейл" - "Шеффилд Уинсдей" 0:2

"Бертон Альбион" - "Астон Вилла" 1:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок английской лиги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...