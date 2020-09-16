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Кубок лиги Англии. Второй раунд. Результаты всех матчей вторника
Еще девять пар сыграют в среду и четверг
Кубок английской лиги. Второй раунд
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15-го сентября сыграно 16 матчей Carabao Cup, или традиционное название турнира - Кубок английской лиги. Из одного матча состояли эти дуэли, результаты предлагаем Вашему вниманию. Про
"Мидлсбро" - "Бернсли" 0:2
"Галлингем" - "Ковентри" 1:1 (5:4)
"Миллуол" - "Челтнем Таун" 3:1
"Рединг" - "Лутон Таун" 0:1
"Дерби Каунти" - "Престон" 1:2
"Оксфорд" - "Уотфорд" 1:1 (0:3)
"Флитвуд Таун" - "Порт Вейл" 2:1
"Брэдфорд Сити" - "Линкольн Сити" 0:5
"Ньюпорт" - "Кэмбридж" 1:0
"Ньюкасл" - "Блэкберн" 1:0
"Лейтон Ориент" - "Плимут" 5:3
"Борнмут" - "Кристал Пэлас" 0:0 (11:10)
"Моркам" - "Олдхэм Атлетик" 1:0
"Рочдейл" - "Шеффилд Уинсдей" 0:2
"Бертон Альбион" - "Астон Вилла" 1:3