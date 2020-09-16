Подтвердил? Агент Бэйла прокомментировал слухи о переходе Гарета в Тоттенхэм

Агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что валлиец хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм". Цитирует представителя футболиста BBC Sport Wales и Goal.com.

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"Гарет до сих пор любит "Тоттенхэм". Мы ведем переговоры. Это тот клуб, в который он хочет перейти".

Напомним, "шпоры" могут включить в сделку своего полузащитника Деле Алли. На валлийца также претендует "Манчестер Юнайтед", однако именно лондонцы являются главными претендентами на возвращение Бэйла в Английскую Премьер-лигу. Контракт Гарета с мадридским "Реалом" истекает летом 2022 года.