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Подтвердил? Агент Бэйла прокомментировал слухи о переходе Гарета в Тоттенхэм

Англия
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Уедет жить и играть в Лондон

Подтвердил? Агент Бэйла прокомментировал слухи о переходе Гарета в Тоттенхэм
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Агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что валлиец хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм". Цитирует представителя футболиста BBC Sport Wales и Goal.com.

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"Гарет до сих пор любит "Тоттенхэм". Мы ведем переговоры. Это тот клуб, в который он хочет перейти".

Напомним, "шпоры" могут включить в сделку своего полузащитника Деле Алли. На валлийца также претендует "Манчестер Юнайтед", однако именно лондонцы являются главными претендентами на возвращение Бэйла в Английскую Премьер-лигу. Контракт Гарета с мадридским "Реалом" истекает летом 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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