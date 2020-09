Одним Бэйлом не обойдутся: Тоттенхэм удовлетворил запросы Реала и купит левого защитника мадридцев

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме" – об этом сообщает авторитетный журналист Sky Sports Фабрицио Романо. Сообщается, что клубы согласовали трансфер 23-летнего испанского исполнителя за 30 миллионов евро.

Just in: Sergio Reguilon to Tottenham, here we go soon! The agreement has been reached on last few hours with Real Madrid for €30m as final fee. Reguilon agreed personal terms with Spurs and accepted to join also after talks with #MUFC. Only paperworks to be signed. ⚪️???? #THFC