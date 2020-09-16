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Официально: Дамиан Мартинес – голкипер Астон Виллы

Англия
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"Канониры" сделали ставку на Лено

Официально: Дамиан Мартинес – голкипер Астон Виллы
Новина українською

Эмилиано Мартинес перешел в "Астон Виллу" из "Арсенала". Перед официальным объявлением трансфера он записал трогательное видеообращение для фанатов "канониров", сообщив о своем переходе в другой лондонский клуб.

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28-летний аргентинский вратарь подписал контракт со "львами" на 4 года.

Дамиан провел 11 лет в "Арсенале". В кампании-2019/20 Мартинес заменил травмированного немецкого голкипера Бернда Лено и помог "канонирам" выиграть Кубок Англии, а в начале текущего сезона стал вместе с "пушкарями" обладателями Суперкубка страны. Ранее "Астон Вилла" подписала новый контракт с капитаном команды, а также усилила правый фланг и атаку.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Дамиан Мартинес
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Источник:
AVFC

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