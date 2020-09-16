Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Дамиан Мартинес – голкипер Астон Виллы
"Канониры" сделали ставку на Лено
Эмилиано Мартинес перешел в "Астон Виллу" из "Арсенала". Перед официальным объявлением трансфера он записал трогательное видеообращение для фанатов "канониров", сообщив о своем переходе в другой лондонский клуб.
28-летний аргентинский вратарь подписал контракт со "львами" на 4 года.
???????? @EmiMartinezz1 ????????— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020
Worth the wait, Villans? ???? #WelcomeEmi pic.twitter.com/0tEycKuHQu
Дамиан провел 11 лет в "Арсенале". В кампании-2019/20 Мартинес заменил травмированного немецкого голкипера Бернда Лено и помог "канонирам" выиграть Кубок Англии, а в начале текущего сезона стал вместе с "пушкарями" обладателями Суперкубка страны. Ранее "Астон Вилла" подписала новый контракт с капитаном команды, а также усилила правый фланг и атаку.