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Лех продал игрока сборной Польши в клуб Чемпионшипа

Англия
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Лех продал игрока сборной Польши в клуб Чемпионшипа
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"Дерби Каунти", который в прошлом сезоне занял десятое место в Чемпионшипе - втором дивизионе в системе английского футбола, объявил о трансфере польского вингера Камиля Йозвьяка. По информации transfermarkt, бараны заплатили познаньскому "Леху" за 23-летнего игрока 4,3 млн евро.

Йозвьяк в прошлом сезоне забил девять голов и отдал семь результативных передач в 39 матчах чемпионата и Кубка Польши. В ноябре прошлого года дебютировал в составе национальной сборной (до этого много играл за молодежную и юниорскую команды). В недавних матчах Лиги Наций против Нидерландов и Боснии выходил в составе Кадры с первых минут.

Напомним, что на днях "Лех" объявил об аренде украинского защитника Василия Кравца. Он должен заменить другого украинца Владимира Костевича, который зимой присоединится к киевскому "Динамо".

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В статье: трансферы Дерби Каунти Лех (Познань)
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