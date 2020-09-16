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Топ-команды АПЛ узнали соперников в Кубке английской лиги
Ливерпуль и Манчестер Сити сыграют на стадии 1/16 финала с Линкольн Сити и Борнмутом соответственно
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка английской лиги, сообщает Sky Sports. На этой стадии турнира свой путь начинают ведущие клубы Премьер-лиги.
Итоги жеребьёвки:
"Линкольн Сити" – "Ливерпуль"
"Бристоль Сити"/"Нортгемптон Таун" – "Астон Вилла"
"Моркам" – "Ньюкасл Юнайтед"
"Лутон Таун" – "Манчестер Юнайтед"
"Престон Норт Энд" – "Брайтон энд Хоув Альбион"/"Портсмут"
"Ипсвич Таун" / "Фулхэм" – "Шеффилд Уэнсдей"
"Манчестер Сити" – "Борнмут"
"Миллуолл" – "Бёрнли" / "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" – "Барнсли"
"Вулверхэмптон" / "Сток Сити" – "Гиллингем"
"Лестер Сити" – "Арсенал"
"Вест Бромвич Альбион" / "Харрогейт Таун" – "Саутгемптон" / "Брентфорд"
"Ньюпорт Каунти" – "Уотфорд"
"Флитфуд Таун" – "Эвертон" / "Солфорд Сити"
"Лейтон Ориент" – "Тоттенхэм Хотспур"
"Вест Хэм Юнайтед" – "Лидс Юнайтед" / "Халл Сити".