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Моуринью: Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом, думаю, даже Гарет знает это

Англия
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Гарет может вернуться в лондонский клуб

Моуринью: Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом, думаю, даже Гарет знает это
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Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью рассказал об отношении к нападающему мадридского "Реала" Гарету Бэйлу на фоне слухов о возможном возвращении игрока в лондонский клуб.

"Я пытался заполучить Бэйла в "Реал", но в то время это было невозможно. Но президент доверился моим ощущениям и знаниям и привёл Гарета в клуб уже после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом. Думаю, даже Гарет знает это", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Бэйл перешёл в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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