Ундер едет в АПЛ: Лестер в шаге от подписания вингера Ромы

"Лестер" в скором времени усилит атаку. Они сумели согласовать неожиданный трансфер.

Состав английской команды пополнит Дженгиз Ундер. Турецкий вингер будет арендован у "Ромы" с обязательством выкупа. В следующем году они переведут на счет римлян порядка 27 миллионов евро.

За Ундером долгое время вел охоту "Тоттенхэм", однако с приходом Моуриньо их пыл немного угас. В последнем сезоне Дженгиз успел провести 23 матча и забил три гола.

