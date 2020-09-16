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Ундер едет в АПЛ: Лестер в шаге от подписания вингера Ромы

Англия
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Фонсека теряет одного бойца

Ундер едет в АПЛ: Лестер в шаге от подписания вингера Ромы
UA-Футбол
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"Лестер" в скором времени усилит атаку. Они сумели согласовать неожиданный трансфер.

Состав английской команды пополнит Дженгиз Ундер. Турецкий вингер будет арендован у "Ромы" с обязательством выкупа. В следующем году они переведут на счет римлян порядка 27 миллионов евро.

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За Ундером долгое время вел охоту "Тоттенхэм", однако с приходом Моуриньо их пыл немного угас. В последнем сезоне Дженгиз успел провести 23 матча и забил три гола.

Отметим, что "Лестер" сможет хорошо потратиться на рынке после продажи Чилвелла в "Челси".

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В статье: Рома (Рим) Дженгиз Ундер Лестер Сити
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