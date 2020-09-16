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Ундер едет в АПЛ: Лестер в шаге от подписания вингера Ромы
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"Лестер" в скором времени усилит атаку. Они сумели согласовать неожиданный трансфер.
Состав английской команды пополнит Дженгиз Ундер. Турецкий вингер будет арендован у "Ромы" с обязательством выкупа. В следующем году они переведут на счет римлян порядка 27 миллионов евро.
За Ундером долгое время вел охоту "Тоттенхэм", однако с приходом Моуриньо их пыл немного угас. В последнем сезоне Дженгиз успел провести 23 матча и забил три гола.
Leicester closing in on signing Roma winger Cengiz Under for £24.6m https://t.co/XGkrVDsNCD By @FabrizioRomano #lcfc #asroma— Marcus Christenson (@m_christenson) September 16, 2020
Отметим, что "Лестер" сможет хорошо потратиться на рынке после продажи Чилвелла в "Челси".